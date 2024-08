Opstelling PSV: Peter Bosz wijst vervangers Bakayoko en Schouten aan

Trainer Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het treffen met Almere City bekendgemaakt. De oefenmeester kiest voor Guus Til en Hirving Lozano als vervangers van de geblesseerden Jerdy Schouten en Johan Bakayoko. Het duel in het Yanmar Stadion begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. De Argentijn heeft te kennen gegeven graag te willen vertrekken naar Atlético Madrid, maar staat gewoon onder de lat tegen Almere. Ook Olivier Boscagli heeft een basisplaats. De Monegask, die zijn carrière hoopt te vervolgen bij Brighton & Hove Albion, vormt het centrum met Ryan Flamingo. Richard Ledezma (rechts) en Fredrik Oppegård (links) zijn de backs.

Op het middenveld is Til de vervanger van Schouten. Til begint als nummer tien en ziet dat Joey Veerman en Malik Tillman achter hem de middelste linie completeren. De blessure van Schouten is niet ernstig. Hij wordt net als Bakayoko na de interlandperiode terug verwacht.

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-24T18:00:00.000Z 20:00 PSV Eindhoven PSV

Bakayoko wordt vervangen door Lozano. De Mexicaan, die in de winter naar de Major League Soccer verkast, was is het eerste competitieduel met RKC Waalwijk (5-1 winst) waardevol met twee treffers en hoopt opnieuw van waarde te zijn in Flevoland. Noa Lang is de linksbuiten, Luuk de Jong staat in de spits.

Bosz erkent dat de transferonrust een thema is binnen de selectie van PSV. “Tot de transferwindow gesloten is, blijven er speculaties. Daarom moeten wij er alles aan doen om de focus op Almere City te houden. Olivier Boscagli en Walter Benítez willen een stap maken, maar als de club nee zegt, moeten ze door. Dat doen ze ook, dus zij gaan morgen gewoon spelen”, vertelde de trainer vrijdag.

Bosz is niet teleurgesteld dat niet iedereen wil blijven. “Je hoopt dat je kan uitbouwen, maar als je als Nederlandse club goed presteert wordt er op de deur geklopt. Dat hoort erbij. Er zijn maar een paar ploegen ter wereld die dat helemaal in eigen hand hebben. Als zij niet willen verkopen, verkopen ze niet. Die luxepositie heeft de rest niet."

Aan de kant van Almere City zullen Ricardo Visus en Baptiste Guillaume geen rol spelen. beide spelers pakten in het verloren thuisduel met AZ (0-1) een directe rode kaart en zijn dus geschorst. Bovendien kampt aanvoerder Thomas Robinet met een bovenbeenblessure. Almere City wist zijn laatste veertien Eredivisie-wedstrijden niet te winnen.

Opstelling Almere City: Bakker; Akujobi, Jacobs, Mamengi, Zagaritis; Ritmeester van de Kamp, Balboa, Resink; Delaurier-Chaubet, Hansen, Mattoir.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Oppegård; Tillman, Til, Veerman; Lozano, De Jong, Lang.