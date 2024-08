Opstelling PSV: Bosz hakt knoop door over gewilde Boscagli en vertrekkende Teze

Trainer Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor de lunchwedstrijd tegen Heracles Almelo bekendgemaakt. Jordan Teze is buiten de basis gelaten in verband met zijn naderende transfer naar AS Monaco. Het duel op Erve Asito begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 2.

In de nacht van zaterdag op zondag bracht Fabrizio Romano het nieuws dat PSV tot een mondeling akkoord is gekomen met Monaco over Teze. De rechtsback, die de regerend landskampioen twaalf miljoen euro oplevert en in eerste instantie leek te starten tegen Heracles, begint nu toch op de bank. Richard Ledezma neemt zijn plek net als vorige week over.

Met de basisplaats voor de Amerikaan verandert er ten opzichte van vorig weekend, toen PSV RKC Waalwijk met 5-1 aan de kant zette, niets aan de basisopstelling van de Eindhovenaren. Walter Benítez verdedigt het doel. De rest van de defensie bestaat uit Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en linksback Fredrik Oppegård.

Op het middenveld zijn er basisplaatsen ingeruimd voor Joey Veerman, Jerdy Schouten en nummer 10 Malik Tillman. Voorin wordt spits Luuk de Jong geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links).

Bosz hoopt voort te borduren op de klinkende zege op RKC. “Ik was heel tevreden over het spel van vorige week, want het was het spel van een kampioen. Ik baalde wel van de tegengoal. RKC maakte in de beginfase aanspraak op een doelpunt, maar daarna niet meer. Dat je hem dan toch incasseert, is onnodig,”

Eredivisie Heracles HER 2024-08-18T10:15:00.000Z 12:15 PSV Eindhoven PSV

Bosz, die een glansrijk verleden heeft bij Heracles, waakt voor onderschatting tegen de club waarmee hij in 2005 kampioen van de Eerste Divisie werd. “Het komende duel wordt een kleine verrassing, want ze hebben acht nieuwe spelers ten opzichte van vorig jaar. Je kent spelers toch beter als ze langer in de competitie spelen. Natuurlijk verwacht ik wel dat wij de bovenliggende partij zijn.”

Heracles pakte vorige week een verdienstelijk punt op bezoek bij Sparta Rotterdam (0-0). Wegens blessures kan trainer Erwin van de Looi geen beroep doen op Sava Cestic, Justin Hoogma, Stijn Bultman, Jan Zamburek, Nikolai Laursen, Luka Kulenovic, Jizz Hornkamp en Diego van Oorschot.

Opstelling Heracles Almelo: De Keijzer; Benita, Mirani, Mesik, Roosken; Talvitie, De Keersmaecker, Van Kaam, ’t Zand; Engels, Limbombe.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Oppegård; Schouten, Tillman, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.