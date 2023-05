Opnieuw wedstrijd in Keuken Kampioen Divisie stilgelegd vanwege fans

Vrijdag, 5 mei 2023 om 20:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:01

De wedstrijd tussen De Graafschap en MVV Maastricht is vrijdagavond tijdelijk stilgelegd. Supporters van de uitploeg gooiden bekers met bier het veld op toen Ruben van Bommel in de 31ste minuut op fraaie wijze voor een 1-1 tussenstand had gezorgd. Scheidsrechter Ingmar Oostrom floot resoluut voor een tijdelijke staking van een kwartier, zoals de richtlijnen voorschrijven. Indien er opnieuw een voorwerp op het veld belandt, wordt het duel definitief gestaakt. De wedstrijd is alweer hervat.

Het duel in de Keuken Kampioen Divisie begon tien minuten later dan gepland, omdat de spelersbus van MVV onderweg naar Doetinchem vertraging had opgelopen. De Graafschap vecht voor zijn allerlaatste kans op deelname aan de play-offs en kwam in de 29ste minuut op voorsprong via Devin Haen, die een vrije trap van Alexander Büttner wist te verlengen met het hoofd. Twee minuten later tekende Van Bommel voor de gelijkmaker. De linksbuiten, die in grootse vorm steekt, wist een lastige bal knap te controleren in het zestienmetergebied en vuurde vervolgens laag in de onderhoek: 1-1. De juichende MVV-fans gooiden bekers op het veld, waarna het duel dus tijdelijk gestaakt werd.

De wedstrijd wordt over ongeveer vijf minuten hervat.



Wordt er opnieuw een voorwerp op het veld gegooid, dan wordt het duel definitief gestaakt.#GRAmvv ??? | 1-1 https://t.co/ku1u3egFT4 — De Graafschap (@DeGraafschap) May 5, 2023