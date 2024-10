Kees van Wonderen wacht na twee wedstrijden nog altijd op zijn eerste resultaat met Schalke 04. Na de nederlaag van afgelopen week tegen Hannover 96 (1-0) werd zaterdagmiddag opnieuw verloren. Ditmaal was Greuther Fürth te sterk in de Veltins-Arena: 3-4.





Schalke wist dit seizoen pas twee keer te winnen en dus bungelt de club onderin de 2. Bundesliga. Twee weken geleden werd Van Wonderen aangesteld om het tij te doen keren, maar de Nederlander beleeft tot dusver een valse start.







Ook tegen Greuther Fürth ging het al snel mis. De bezoekers stonden binnen een half uur op een comfortabele 2-0 voorsprong. Max Kruger deed snel iets terug, maar via Roberto Massimo werd de marge nog voor rust naar twee getild: 1-3.







Ook Greuther Fürth wist dit seizoen pas twee keer te winnen. De bezoekers konden de derde zege ruiken nadat Schalke met tien man kwam te staan. Drie minuten na rust ontving Felipe Sanchez, die voor rust ook al op de bon was geslingerd, zijn tweede gele en dus rode kaart.







Greuther Fürth liep via Noel Futkeu uit naar een 1-4 voorsprong en dacht de schaapjes daarmee op het droge te hebben. Paul Seguin en Taylan Bulut brachten de hoop bij Schalke nog even terug met de 2-4 en 3-4, maar verder dan dat kwam de ploeg van Van Wonderen niet.







Door de nederlaag blijft Schalke steken op acht punten uit tien duels. Komende week is FC Augsburg de tegenstander in de strijd om de DFB Pokal. Daarna volgen confrontaties met directe concurrenten Ulm en Regensburg, wedstrijden die gewonnen moeten worden in de strijd tegen degradatie.