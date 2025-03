Opnieuw geen basisplaats voor Veerman bij PSV; Dest keert na 329 dagen terug in selectie

Joey Veerman begint andermaal op de bank bij PSV, zo blijkt uit de opstelling van de Eindhovenaren voor het treffen met sc Heerenveen. Sergiño Dest zit voor het eerst sinds zijn zware knieblessure weer bij de selectie. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV, waar de verdediging gevormd wordt door Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior.

Op het middenveld dus opnieuw geen plek voor Veerman, die net als een aantal teamgenoten te maken heeft met een vormcrisis. Jerdy Schouten, Guus Til en Ismael Saibari vormen de middelste linie.

Voorin zijn er geen verrassingen waar te nemen. Ivan Perisic krijgt op rechtsbuiten zoals verwacht de voorkeur boven Johan Bakayoko, terwijl Noa Lang op links start en Luuk de Jong de spits van dienst is.

PSV leed midweeks een historische nederlaag in de Champions League tegen Arsenal. Nooit eerder verloor een Nederlandse ploeg in eigen huis met een marge van zes goals in het miljardenbal (1-7). “Ik heb de wedstrijd geanalyseerd en ik denk dat het niet zit in harder werken, maar in het durven écht te voetballen”, blikte Bosz terug.

Nu is het zaak voor PSV om de situatie snel om te draaien, om nog kans te houden op de landstitel en zich in ieder geval te verzekeren van plek twee en dus Champions League-voetbal. “We denken na en overleggen met de staf. Het belangrijkste is om het simpel te houden, terug te gaan naar de essentie en de basis.”

“Vorig jaar hebben we geweldige prestaties neergezet met deze spelersgroep, en die groep heb ik nog steeds. We moeten ervoor zorgen dat we weer goed gaan spelen, de bal snel terugveroveren en dan maak je weer aanspraak op de overwinning.”

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Til; Perisic, De Jong, Lang.

Opstelling sc Heerenveen: n.n.b.