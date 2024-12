Opmerking van 'trotse' Ajax-trainer Francesco Farioli valt helemaal verkeerd: 'Waarop dan? Hij moet minder lullen'

Ajax verloor zondag verdiend van AZ. De Alkmaarders waren feller, scherper, voetbalden beter en scoorden simpelweg vaker dan de bezoekers uit Amsterdam. Hugo Borst ergerde zich vooral aan het interview van Ajax-trainer Francesco Farioli na afloop van het duel.

"AZ heeft een goede wedstrijd gespeeld en meer gedaan dan wij", opende Farioli bij betaalzender ESPN het gesprek met verslaggever Hans Kraay junior. "We moeten de hand van de tegenstander schudden als zij beter zijn dan wij."

Toch was de Italiaanse oefenmeester - ondanks het zwakke spel - niet helemaal ontevreden over de zondagmiddag. "Aan de andere kant ben ik heel trots, echt heel, heel trots op hoe de spelers hebben geprobeerd te presteren en zich terug in de wedstrijd probeerden te knokken", zei hij.

Dat laatste schoot in het verkeerde keelgat bij Borst, die in zijn column in het Algemeen Dagblad afrekent met de trotsheid van Farioli. "Waarop dan?", vraagt de uitgesproken Sparta-fan zich af. "In de eerste helft schoot geen van zijn spelers op doel."

"Zijn disfunctionerende ploeg verloor dikverdiend. Voor wie het nog niet wist: Ajax wordt dit seizoen geen landskampioen." Ajax kent, na knappe zeges op Feyenoord (0-2) en PSV (3-2) een flink mindere seizoensfase.

De hoofdstedelingen wonnen behoorlijk moeizaam van PEC Zwolle (2-0) en NEC (1-2), gingen in Spanje onderuit tegen Real Sociedad (2-0) en konden na een zware pot tegen FC Utrecht (2-2) een puntje bijschrijven.

Echt overtuigend was die reeks wedstrijden niet, oordeelt Borst. "Na vier wanprestaties op rij gaven de spelers die hij (Farioli, red.) voor de uitwedstrijd tegen AZ had gekozen, wéér niet thuis. Misschien dachten de godenzonen dat geluk iets is dat je in de schoot geworpen krijgt. Vergeet het maar. In Alkmaar was het een armoedig zootje."

Farioli's roulatiebeleid kan Borst evenmin bekoren. "Hij zegt om iedereen zo fit mogelijk te houden, maar ik heb de indruk dat hij zo iedereen een beetje te vriend denkt te houden. Wat niet zo is. Wout Weghorst gelooft zijn trainer niet, en kijkt bijna permanent verongelijkt of met een blik vol verachting."

Toch zou de columnist de trainer 'lekker laten zitten'. "Dit is een overgangsjaar. Hij voert crisismanagement. Farioli haalt eind dit seizoen bij gebrek aan serieuze concurrentie nipt Champions League-voetbal." Toch heeft Borst nog een klein puntje van advies.

"Hij zou misschien iets minder moeten lullen. Zeggen dat je trots bent na een waardeloze wedstrijd, na een nederlaag, is eigenaardig. Hij bleek trots op de inzet van Ajax tegen AZ. Dat was helemaal eigenaardig, want die inzet werd slechts twintig minuten geleverd."