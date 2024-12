Opleving Manchester City is slechts tijdelijk, want ploeg van Guardiola morst wéér punten

Manchester City heeft zaterdag opnieuw punten verspeeld in de Premier League. De nummer vier kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Crystal Palace, drie dagen na de 3-0 zege op Nottingham Forest. De ploeg van manager Pep Guardiola staat acht punten achter koploper Liverpool, dat de derby met Everton zag worden afgelast vanwege het slechte weer in Engeland.

Guardiola koos in Zuid-Londen voor Rico Lewis op de linksbackpositie vanwege de blessure van Nathan Aké. Matheus Nunes, Kevin De Bruyne en Sávio moesten zorgen voor de aanvoer richting aanvalsleider Erling Haaland, die midweeks niet scoorde tegen Nottingham Forest, dat met 3-0 werd verslagen.

Palace toonde lef in de beginfase en was zeker niet van plan om zich in te graven tegen Manchester City. Het leidde in de derde minuut al tot de 1-0 van de voet van Daniel Muñoz, die op tijd werd weggestoken door Will Hughes. De bezoekers wilden de vroege achterstand snel ongedaan maken en hadden pech toen Ilkay Gündogan de paal raakte.

Na een halfuur spelen op Selhurst Park viel de 1-1 alsnog. Haaland torende boven bewaker Marc Guéhi uit en versloeg doelman Dean Henderson, die niet goed stond opgesteld, met een kopbal in de linkerhoek. Manchester City wilde nog voor rust op voorsprong komen, maar slaagde niet in die missie, ondanks een goede mogelijkheid voor rechteraanvaller Sávio.

Palace begon ook goed aan de tweede helft en herstelde de voorsprong na 56 minuten spelen op het natte Selhurst Park. Maxence Lacroix kopte raak uit een afgemeten hoekschop van Hughes. De Zuid-Londense euforie duurde slechts elf minuten, want op aangeven van Bernardo Silva trok Lewis de stand gelijk met een fraaie knal van binnen de zestien.

Manchester City nam geen genoegen met een punt en zocht nadrukkelijk de aanval op in de slotfase. Palace moest verder naar achteren en loerde ondertussen op de counter. Ondanks het overwicht dwongen de gasten uit noordwest Engeland maar weinig kansen af in het laatste kwartier van de boeiende ontmoeting.

Zes minuten voor het einde beging Lewis een onbesuisde tackle bij een aanval van Manchester City. De linksback kreeg zijn tweede gele kaart en moest dus inrukken. Een tegenslag voor Pep Guardiola, die net Jérémy Doku in het veld had gebracht. Met tien man was Manchester City tot weinig meer in staat, waardoor de regerend kampioen opnieuw punten morst.