Opgeleefde Isac Lidberg hoort na mislukt jaar bij FC Utrecht heel mooi nieuws

Isak Lidberg is voor het eerst in zijn carrière opgeroepen voor de nationale ploeg van Zweden. De 26-jarige spits, die vorig jaar nog een behoorlijk onsuccesvolle periode bij FC Utrecht kende, is de vervanger van de geblesseerd afgehaakte Hugo Bolin.

Zweden neemt het in de komende interlandperiode op tegen Slowakije en Azerbeidzjan. Zaterdagavond wacht eerst het treffen met de Slowaken, waarna de Azerbeidzjanen dinsdagavond op bezoek komen in de Strawberry Arena in Stockholm.

De in diezelfde hoofdstad geboren Lidberg kan in een van die twee duels op 26-jarige leeftijd zijn interlanddebuut gaan maken voor het land dat tegenwoordig gecoacht wordt door oud-Feyenoord-speler Jon Dahl Tomasson.

De Deense keuzeheer, die in het verleden als trainer actief was bij Excelsior, Roda JC en Vitesse, heeft besloten om Lidberg op te roepen als vervanger van Bolin, die in eerste instantie tot de definitieve Zweedse selectie behoorde.

Of Lidberg minuten zal maken komende interlandperiode, is nog maar zeer de vraag. Met het doelpuntenmachine Viktor Gyökeres en Newcastle United-ster Alexander Isak ook in de gelederen, is de concurrentie niet mals voorin bij de Noord-Europeanen.

Lidberg kennen we in Nederland van zijn perioden bij Go Ahead Eagles en FC Utrecht. In Deventer maakte de 1 meter 86 lange spits indruk. In het seizoen 2022/23 was hij achtmaal trefzeker en gaf hij vijf keer de beslissende voorzet. Daarmee verdiende hij na die jaargang een transfer naar Utrecht.

De Domstedelingen hadden zes ton over voor de aanvalsleider, maar daar kwam hij nooit uit de verf. Daarom nam Jordy Zuidam (technisch directeur van FC Utrecht, red.) al na een jaar afscheid van Lidberg, die een transfer naar de 2. Bundesliga verdiende.

Bij SV Darmstadt is de aanvaller weer helemaal opgeleefd. Met negen doelpunten in tien wedstrijden is hij topscorer van die divisie. Bovendien noteerde de spits van de huidige nummer twaalf drie assists.