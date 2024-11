Opgeleefd Go Ahead Eagles drukt abominabel Almere City FC verder in het moeras

Go Ahead Eagles is als herboren uit de interlandperiode gekomen. Trainer Paul Simonis zag zijn elftal zaterdag in de eigen Adelaarshorst korte metten maken met het zeer tegenvallende Almere City FC: 3-0. De komst van Foeke Booij als assistent van Hedwiges Maduro heeft voorlopig dus nog geen positieve invloed. Go Ahead stijgt na het sterke optreden naar plaats zes, terwijl Almere City gezien de zeventiende plaats een echte degradatiekandidaat is.

Go Ahead brak de ban in de koude Adelaarshorst al na een klein kwartier spelen. Doelman Nordin Bakker verkeek zich volledig op een zwabberend afstandsschot van rechtsback Mats Deijl: 1-0. Een valse start dus voor Almere City, dat de punten heel goed kan gebruiken in de strijd tegen rechtstreekse degradatie maar geen enkele vuist kon maken in Deventer.

De zorgen voor de bezoekers werden na ruim een halfuur spelen in Deventer alleen maar groter. Victor Edvardsen legde knap voor op Oliver Edvardsen, die de bal tegendraads binnenknikte: 2-0. Het is dat Oliver Antman de controle over de bal verloor, anders had het povere Almere City bij rust zelfs tegen een 3-0 achterstand aangekeken tegen het fellere Go Ahead.

Vijf minuten na de hervatting in Deventer was alle spanning verdwenen. De defensie van Almere City stond weer eens te schutteren, waarna Victor Edvardsen voor een leeg doel kon binnentikken: 3-0. Nadien was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Bakker, die geluk had dat zijn verdedigers in enkele situaties op het laatste moment redding konden brengen.

In de slotfase was het voor Almere City vooral een kwestie van de schade beperken. Dat lukte in eerste instantie niet, want met nog twaalf minuten op de klok tikte Finn Stokkers de bal na slecht uitverdedigen en een klutssituatie op de lijn binnen. Almere had geluk, want na een check bij de VAR schrapte arbiter Danny Makkelie de 4-0 vanwege buitenspel.

Almere City slikt alweer de negende nederlaag van dit seizoen, waardoor de druk op Maduro verder zal toenemen. Die druk kan volgende week op bezoek bij NAC Breda enigszins worden weggenomen, al zal dat gezien het optreden tegen Go Ahead een hels karwei worden voor de nummer zeventien in de Eredivisie. Voor Go Ahead is het vooral genieten na de eerste zege sinds 6 oktober.