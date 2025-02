Openingsvraag Ziggo Sport bevalt Peter Bosz totaal niet: 'Ik vind dit zo'n lulverhaal'

PSV incasseerde na de winterstop maar liefst 23 doelpunten, in elf wedstrijden. De Eindhovenaren lijken dus kwetsbaar te zijn in verdedigend opzicht, al vindt trainer Peter Bosz helemaal niet dat zijn elftal soms te veel risico's neemt tijdens duels.

Bosz praat een dag voor de tweede ontmoeting met Juventus in de tussenronde van de Champions League met Ziggo Sport over de laatste stand van zaken bij PSV. ''Je zegt niet tegen je spelers dat ze soms wat minder risico moeten nemen?'', krijgt Bosz direct voorgelegd.

''Maar dit vind ik zo'n lulverhaal, dat je over risico begint'', bijt de PSV-trainer direct van zich af. ''Want als je een paar doelpunten tegen krijgt, betekent niet dat we opeens meer risico nemen dan een andere keer.''

''Het zijn allemaal clichés die nergens op gebaseerd zijn. Het heeft niet met risico te maken, maar met uitvoering en stabiel verdedigen. En dus niks met risico'', aldus Bosz, die vervolgens wordt geconfronteerd met het balverlies van Joey Veerman, waarna Juventus vorige week de 1-0 maakte. ''De uitvoering was niet goed, maar het idee wél?''

''Nee, ik vond het idee ook niet goed. De uitvoering is toch ook het idee? Die was zeker niet goed. Daar moet hij het risico niet nemen. Je denkt toch niet dat ik tegen hem zeg: 'Als jij de bal op de achterlijn krijgt, moet je een stiffie over de verdediging heen geven'. Zo werkt dat niet'', benadrukt Bosz.

Bosz beaamt daarna dat Veerman de bal 'een roei' had moeten geven. Op de vraag of hij daarover heeft gesproken met Veerman komt een ontwijkend antwoord. ''Op het moment dat je doelpunten tegen krijgt beginnen jullie altijd over risico en naïef zijn en dat soort onzinverhalen. Onzin.''

Het lijkt erop dat Veerman woensdag een basisplaats heeft bij het in de Eredivisie kwakkelende PSV. De Eindhovenaren moeten de 2-1 nederlaag in Turijn goedmaken, om zo het avontuur in de Champions League een vervolg te kunnen geven.