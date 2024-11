Ook Willem II publiceert statement na racismebeschuldigingen van Jeremy Bokila

Ook Willem II heeft middels een bericht op de clubsite gereageerd op het racisme-incident tijdens de derby tegen NAC Breda. Jeremy Bokila voelde zich racistisch bejegend door een NAC-speler . De Bredanaren reageerden eerder al op het voorval.

“Ik lach normaal alles weg, maar ik heb grenzen. Bepaalde dingen kan ik niet accepteren. Helemaal niet van een persoon die ik niet ken”, liep Bokila na afloop van de Brabantse derby (2-2) leeg voor de camera van ESPN. Volgens de geroutineerde aanvaller ging het om de nummer 7 van NAC, Matthew Garbett, maar later bleek dat het om een vergissing ging. Volgens NAC was de aanvaller zich dan ook van geen kwaad bewust.

“Garbett herkent zich totaal niet in de aantijging door de speler", liet de club uit Breda kort na de wedstrijd op de clubwebsite weten. "De aantijging berust volgens hem op een verkeerde waarneming. Dit wordt onderstreept door lezingen van diverse ooggetuigen."

“We willen duidelijk maken dat NAC zich distantieert van elke vorm van racisme", vervolgde het bericht. "Garbett heeft contact gezocht met Bokila om dit misverstand de wereld uit te helpen.”

Statement Willem II

Willem II meldt op de clubsite dat het racistische incident wel degelijk heeft voorgevallen. "Na afloop van de wedstrijd Willem II - NAC Breda liepen de gemoederen op het veld hoog op. Een dieptepunt werd bereikt toen spits Jeremy Bokila racistisch werd bejegend", schrijven de Tilburgers op de site.

Niet alleen op het veld werd de aanvaller slachtoffer van racisme, ook in de online wereld werd Bokila racistisch bejegend. "Racisme hoort niet thuis in het voetbal, noch in onze samenleving. Bij Willem II geloven we in de kracht van de vriendschapsband, zowel op als buiten het veld."

"Het voorval jegens Jeremy Bokila, zowel op het veld als online, benadrukt opnieuw hoe belangrijk het is om samen op te staan tegen racisme." De club bevestigt dat het een onderzoek zal instellen en vervolgstappen te ondernemen.

"Terwijl velen benieuwd zijn naar wat er precies is gezegd, vragen wij ons af waarom racistische termen nog steeds worden gebruikt. Woorden met een persoonlijke kwetsende intentie verdienen geen podium. Wij zijn vastberaden om, samen met de KNVB en NAC Breda, onderzoek te doen en passende stappen te ondernemen."