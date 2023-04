Ook techniektrainer Vanenburg vertrekt: ‘Ajax is de verkeerde weg ingeslagen’

Dinsdag, 25 april 2023 om 10:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:17

In navolging van Saïd Ouaali (hoofd jeugdopleiding) en Henk Veldmate (hoofdscout), vertrekt ook Gerald Vanenburg bij Ajax. De 59-jarige Vanenburg stopt als individueel trainer bij de Amsterdammers. Hij weigert na te trappen, maar wil wel benadrukken dat Ajax de verkeerde weg is ingeslagen. “Het is op dit moment vooral data en kracht.”

"Ik heb inderdaad aangegeven dat ik over een maand stop”, zegt de techniektrainer van de jeugdopleiding tegenover De Telegraaf. "Er is in de voetballerij in het algemeen en bij Ajax in het bijzonder veel veranderd. En naar mijn mening moet je je goed voelen bij hetgeen je doet. En ik voel me er niet meer prettig bij.” Vanenburg weigert na te trappen, maar is wel van mening dat Ajax 'de verkeerde weg is ingeslagen'.

"Het is op dit moment vooral data en kracht. Dat is niet hoe ik als individueel trainer wil werken. Ik ben als voetballer opgevoed en opgeleid op straat. Ik vind dat het voetbal altijd centraal moet staan, maar dat is helaas niet meer zo.” De oud-speler van onder meer Ajax, PSV en Oranje heeft besloten de eer aan zichzelf te houden. “Ik vind het belangrijk om spelers op voetbalgebied beter te maken en weet dat ik dat kan. Maar ik wil dat wel op mijn manier doen: vanuit de praktijk en niet vanuit theorieboekjes.”

Winston Bogarde, die afgelopen zomer na zeven jaar dienst door Ajax aan de kant werd gezet, zei maandagavond in een uitzending van Rondo teleurgesteld te zijn in de huidige gang van zaken bij Ajax. "Het dna van Ajax wordt steeds meer uit de club gehaald. Bij het eerste elftal mis ik vastigheden waarop spelers kunnen terugvallen als het slecht gaat.”

Vanenburg kan zich in de woorden van Bogarde vinden. "Ik denk in elk geval dat Ajax altijd vanuit zijn eigen kracht moet opleiden en spelen. En tactiek is niet het belangrijkste. Voetbal is dat. Techniek in alles trainen. Daar zit al de basis in van tactiek en niet andersom. Volgens mij moet je vooral trainen en op het veld staan om beter te worden. Dat vind ik vooral belangrijk.”

Met het vertrek van Vanenburg houdt de leegloop bij Ajax aan. Veldmate vertrekt komende zomer na zeven jaar als hoofdscout bij de Amsterdammers. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het aantrekken van Antony, Edson Álvarez, Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez. Ouaali liet eerder deze maand bovendien weten zijn aflopende contract als hoofd jeugdopleiding niet te willen verlengen. Eerder nam de club in goed overleg al afscheid van technisch manager Gerry Hamstra.