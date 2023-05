Ook Fred Rutten geeft aan te zullen vertrekken bij PSV

Fred Rutten zit op verzoek van technisch directeur Earnest Stewart zondag tegen AZ op de bank als interim-hoofdtrainer van PSV, zo meldt laatstgenoemde op de ingelaste persconferentie. Het zal meteen de laatste keer zijn dat Rutten plaatsneemt in de dug-out van de Eindhovenaren, want de coach verlaat de club aan het eind van het seizoen.

Rutten leefde als assistent-coach op gespannen voet met Ruud van Nistelrooij, die woensdag zeer verrassend zijn ontslag indiende bij PSV. Rutten had daarvoor al intern aangegeven te zullen stoppen, zo bevestigt Stewart. "Ik heb Fred gevraagd om aanstaande zondag op de bank te zitten, in een moeilijke tijd voor PSV", aldus de technisch directeur. Rutten, die vastligt tot medio 2025, heeft zijn toezegging daarvoor gegeven. Overigens gaat ook André Ooijer, de andere assistent-trainer bij PSV, na het seizoen weg, zo wordt bevestigd op het persmoment.

PSV werd overdonderd door het vertrek van Van Nistelrooij. "Gisteren was Ruud bij mij, zoals dat wel vaker gebeurt", vertelt Stewart. "We hebben een gesprek gehad, waarin we afgesproken hebben om de beslissing over het weekend heen te tillen. De volledige focus zou op zondag gaan. Vanochtend toen ik op de club kwam zat ik op kantoor en kwam Ruud langs. Hij heeft me verrast met de boodschap dat hij per direct zou gaan stoppen."

Stewart ging meteen aan de slag. "Als je verrast wordt ben je meteen bezig om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Ruud heeft de spelersgroep en de staf ingelicht, waarna ik ook met de spelersgroep en staf heb gesproken." Stewart probeerde nog kort om Van Nistelrooij over te halen. "Zijn mededeling was vrij kort. Hij zei dat hij per direct zou stoppen. We hebben daar heel kort over gesproken. Ik heb hem gevraagd of dit wel het juiste was om te doen en of hij dit besproken had, omdat we gisteren anders uit elkaar waren gegaan. Die mededeling van Ruud was vrij kort en je kon ook zien dat hij daarin vastberaden was."