Het is niet uitgesloten dat de politie ook rondom de Europese wedstrijden van Nederlandse clubs gaat staken. Dat zegt Maarten Brink, projectleider bij de acties van de politiebonden, in gesprek met ESPN. Dit seizoen werden tot dusver de Eredivisie-wedstrijden Feyenoord – Ajax en Ajax – FC Utrecht al uitgesteld, omdat de politie staakte tijdens die duels en daardoor de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

De vroegpensioenregeling voor werknemers met ‘zwaar werk’ loopt in 2025 af. Dat betekent dat beroepsgroepen die in die categorie vallen, zoals de politie, vanaf dan mogelijk door moeten werken tot de AOW-leeftijd. Met de stakingen hoopt de politie te bereiken dat de vroegpensioenregeling wordt verlengd, of dat er zelfs een permanente regeling komt.

Om dit te bereiken, wordt er dus onder meer gestaakt bij grote voetbalwedstrijden. Daarbij wordt volgens Brink expres gekozen voor de belangrijkste wedstrijd van het betreffende weekend. Dat was al meerdere keren een wedstrijd van Ajax. “Het heeft geen zin om een actie te organiseren waar maar twee agenten op een fiets aanwezig zijn.”

“Tot nu toe zijn het alleen Eredivisiewedstrijden. En we zeiden van tevoren: we pakken voetbal, evenementen en demonstraties. Voetbal is breed; het kunnen interlands zijn, het kan Champions League zijn en dat kunnen duels in de Keuken Kampioen Divisie zijn. Het kan alles zijn”, legt Brink uit.

De reden dat ervoor wordt gekozen om met name rondom voetbalwedstrijden te staken, is volgens Brink dat daar vaak wordt aangetoond hoe zwaar het werk is. “Het is fysiek en mentaal gewoon erg zwaar. En daar heb je direct de reden waarom we voor acties bij voetbalwedstrijden kiezen. We laten zien: politiewerk is nu eenmaal zwaar werk. Al helemaal bij het voetbal.”

Dat er al een paar wedstrijden niet door konden gaan door de stakingen, noemt Brink ‘vervelend’. “Het is ontzettend vervelend en raar dat wedstrijden alleen doorgang kunnen vinden als er politie aanwezig is. Dat de wedstrijd wordt afgelast, is een eigen besluit van de lokale driehoek. Dat is niet wat wij als politievakbonden beogen.”

Zolang er geen akkoord wordt bereikt over de vroegpensioenregeling, gaan de stakingen nog wel even door. Toch kunnen alle problemen rondom de voetbalwedstrijden ook snel weer zijn opgelost, zegt Brink.

“Als de minister (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Eddy van Hijum, red.) vanmiddag de telefoon oppakt, is het vanavond geregeld. Dan wordt er ‘gewoon’ dit weekend gevoetbald. Kennelijk is de minister nog niet doordrongen van de noodzaak dat het echt snel geregeld moet zijn. Dat maakt dat wij actie blijven voeren.”