Onverwachte kus in de nek bij Lionel Messi gaat viraal

Woensdag, 20 september 2023 om 22:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:19

Fans van Lionel Messi kunnen zich donderdag opmaken voor een interview van de wereldkampioen met comedian Migue Granados. De interviewer publiceerde woensdag een opvallende teaser op X, voorheen Twitter. De 36-jarige sterspeler van Inter Miami is te zien in een filmpje wanneer hij plots in de nek wordt gekust door Granados. “Zullen we even babbelen, schatje?”, vraagt de comedian, waarop Messi antwoordt: “Kom maar op.”

Charlamos bebé? ?? MAÑANA 10:00 Hs #MESSIENOLGA / Vengan para el Vivo de hoy que Spoileamos cositas. pic.twitter.com/Tkvp8ksQI1 — Migue Granados (@miguegranados) September 20, 2023

Granados arriveerde maandag in Miami en had al laten doorschemeren dat hij een een exclusief interview met Messi zou hebben, maar pas deze woensdag bevestigde hij via een teaser dat het interview donderdag is te zien. “Hij ruikt geweldig... en zijn vrouw Antonela ook!", liet Granados weten in het programma ESPN Playroom. “We hebben de kus meerdere keren geoefend. Ik heb hem drie of vier kussen gegeven," bekende hij over de de teaser. Migue gaf aan dat hij ‘nerveus was voordat hij bij Messi thuis langsging’. “Ik kreeg migraine, maar toen ontspande ik me, want totdat we het interview opnamen hebben we een uur in de keuken gekletst.”

Granados is in Argentinië een bekende naam. De populaire comedian heeft 1,3 miljoen volgers op X en zelfs 2 miljoen op Instagram. Voor ESPN Playroom interviewde hij eerder ook al Ángel Di María en Leandro Paredes. Het interview met Messi is donderdag volledig te bekijken via Granados' streamingprogramma Soñé que volaba.