Ontslagen Giovanni van Bronckhorst neemt afscheid van Besiktas-fans: 'In korte tijd verliefd geworden op de club, de stad en het land'

Giovanni van Bronckhorst heeft voor het eerst gereageerd op zijn ontslag bij Besiktas. De 49-jarige trainer werd zaterdag al na twintig wedstrijden ontslagen bij de Turkse club. Gio geeft aan dat hij verdrietig is, maar ‘in korte tijd verliefd is geworden op de club, de stad en het land Turkije’.

“Hoewel ik verdrietig en teleurgesteld ben om zo snel na mijn aanstelling als manager van Besiktas te moeten vertrekken, vind ik het belangrijk om de vele positieve dingen te benoemen die ik heb ervaren tijdens mijn werk in Turkije, zelfs in een korte tijd”, begint Van Bronckhorst op Instagram.

“Net als bij eerdere functies heb ik deze baan met passie uitgevoerd en met een verlangen om te slagen omdat het potentieel van de club me echt enthousiast maakte. Het Turkse volk en in het bijzonder de fans van Besiktas verwelkomden me en gaven me het gevoel dat ik ‘een van hen’ was.”

“Turkije is een land met een rijke cultuur en de passie voor voetbal is voor iedereen zichtbaar. Daar zal ik altijd dankbaar voor zijn. Het winnen van de Turkse Super Cup is een van mijn meest gekoesterde voetbalprestaties”, vervolgt de ex-trainer van onder meer Feyenoord.

“Het enorme publiek, de passie van de fans en het brandende verlangen van mijn spelers was fantastisch. Voor Besiktas deze trofee winnen, voor het eerst in bijna twee decennia, was erg bevredigend. Ik moet het harde werk van mijn spelers en staf benoemen. Als ik meer tijd had gekregen, had ik een team met enorm potentieel kunnen ontwikkelen en versterken.”

“Blijf alsjeblieft zo hard werken, jullie zijn een fantastische groep”, richt de trainer zich tot de selectie. “Natuurlijk is voetbal een resultaatgerichte business en ik erken de druk die komt kijken bij het managen in deze tijd. Dat is niet iets waar ik me ooit voor zal verstoppen: winnen is alles en het is moeilijk om te accepteren als het niet gebeurt.”

“Toch wordt de toekomstige richting van een voetbalclub niet alleen bepaald door één persoon in de dug-out. Zelfs in een korte periode ben ik verliefd geworden op de club, de stad en het land als geheel. Ik wens iedereen die verbonden is aan Besiktas het allerbeste voor de toekomst. Tot slot wil ik, zoals altijd, mijn dank en liefde uitspreken aan mijn fantastische familie en goede vrienden die me altijd steunen. Ik kijk uit naar mijn volgende uitdaging zodra de tijd rijp is.”

Al snel ontslagen

Van Bronckhorst werd afgelopen zomer aangesteld als trainer van Besiktas. Zijn debuut was veelbelovend: in de strijd om de Turkse Super Cup werd Galatasaray met liefst 0-5 verslagen. Ook in de weken daarna ging het uitstekend. De eerste drie Süper Lig-duels werden gewonnen en Besiktas plaatste zich voor het hoofdtoernooi van de Europa League.

Daarna kwam de klad er langzaam in. In de competitie verloor Besiktas van Galatasaray (2-1) en Kasimpasa (1-3) en in de Europa League ging het met nederlagen tegen Ajax (4-0) en Eintracht Frankfurt (1-3) ook niet voor de wind. De laatste drie wedstrijden werden ook niet gewonnen: 0-0 tegen Basaksehir, 2-4 tegen Göztepe en 1-3 tegen Maccabi Tel Aviv. Die laatste nederlaag was de druppel voor Van Bronckhorst. Ook zijn assistent Jean-Paul van Gastel moest vertrekken.