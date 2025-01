Ongewenste Kevin van Veen alsnog officieel terug bij FC Groningen

Kevin van Veen keert alsnog per direct terug bij FC Groningen, zo meldt Stefan Bleeker namens RTV Noord. De veelbesproken 33-jarige spits was verhuurd aan St. Mirren, de club die hem begin november al terug naar Noord-Nederland wilde sturen. De Trots van het Noorden hield de Schotse collega's op dat moment aan de overeenkomst, maar omdat het nieuwe jaar is ingegaan, mag St. Mirren Van Veen nu alsnog de deur wijzen.

Dat de speler ooit nog minuten maakt voor de promovendus lijkt ondanks zijn 'terugkeer' een illusie. Vorig seizoen belandde Van Veen op een absoluut zijspoor bij FC Groningen en de trainer van destijds, Dick Lukkien, zwaait nog altijd de scepter in de Euroborg.

St. Mirren zegt het huurcontract naar verluidt op vanwege de rechtszaak waarbij Van Veen betrokken is. De aanvaller werd door zijn ex-partner aangeklaagd wegens mishandeling. Volgens STV News zou Van Veen zijn partner van het bed hebben geduwd terwijl ze zwanger was.

Ook moest ze naar verluidt naakt voor de Eindhovenaar komen staan tijdens een fikse woordenwisseling en mocht ze meerdere keren het huis niet verlaten. Van Veen werd voor de diverse vergrijpen op 6 augustus jongstleden gearresteerd op het vliegveld van Glasgow. Hijzelf ontkent alle beschuldigingen. "Er is volgens hem absoluut niets waar van wat zijn ex-partner zegt”, aldus zijn advocaat Maartje Schaap.

Nadat een eerdere opzegging van de huurovereenkomst werd afgewezen door Groningen, stuurt St. Mirren Van Veen nu dus alsnog terug naar de huidige nummer veertien van de Eredivisie. "Hij is dus weer officieel speler van FC Groningen, al is de kans heel klein dat hij nog voor de Groningers in actie gaat komen", zo verduidelijkt Bleeker.

De verhuurperiode bij de club uit Paisley bracht Van Veen op het veld weinig goeds. In vijf wedstrijden (twee basisplekken) kwam hij niet tot scoren. Het seizoen ervoor werd Van Veen al een halfjaar uitgeleend aan Kilmarnock, maar ook namens die ploeg vond hij het net niet, twaalf invaloptredens ten spijt.

Zo lukt het Van Veen maar niet zijn carrière uit het slop te trekken. In de zomer van 2023 kwam hij met hoge verwachtingen, gesterkt door een superseizoen bij het eveneens Schotse Motherwell, naar Groningen, maar na het eerste kwart van de competitie raakte hij zijn basisplaats kwijt en deze vond hij nooit meer. In vijftien wedstrijden namens de groen-witten scoorde Van Veen vijfmaal.