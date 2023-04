Ongelooflijke goal Kramer waardeloos: Go Ahead doet plots mee om play-offs

Woensdag, 19 april 2023 om 20:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:53

Go Ahead Eagles heeft woensdag een heerlijke voetbalavond afgesloten met drie punten. De Deventenaren moesten er in het inhaalduel met RKC Waalwijk hard voor knokken, maar stapten uiteindelijk met een 3-2 zege van het veld. Michiel Kramer scoorde voor RKC met een fabelachtige stift van veertig meter, maar RKC koopt daar niets voor. Go Ahead komt op 33 punten en lijkt definitief uit degradatienood. Sterker nog, de nummer elf van de competitie mag plots dromen van play-offs om een Conference League-ticket. Nummer acht RKC staat vijf punten voor, op papier een overbrugbaar gat.

De Eredivisie-wedstrijd stond eigenlijk op vrijdag 10 maart gepland, maar kon toen vanwege hevige sneeuwval niet doorgaan. Woensdag kon het duel dus worden ingehaald. Bij Go Ahead Eagles, dat twee keer op rij verloren had, maakte Finn Stokkers plaats voor Evert Linthorst. Bij RKC bracht Joseph Oosting met Lars Nieuwpoort een extra centrumverdediger in het elftal ten opzichte van zaterdag tegen FC Groningen (2-1 winst).

Het mooiste doelpunt van de avond, en misschien wel van het seizoen, viel al in de achtste minuut. Kramer zag doelman Jeffrey de Lange te ver voor zijn doel staan en zette de goalie met een weergaloze halve stift van veertig meter te kijk: 0-1. Go Ahead startte een ijzersterk tegenoffensief en wist de wedstrijd snel te kantelen. In de vijftiende minuut vuurde Linthorst een afvallende bal uit de stuit met een heerlijke streep van zeventien meter binnen: 1-1.

?????????????? ????????????!?? Een wereldgoal vanaf 40(!) meter??#gaerkc — ESPN NL (@ESPNnl) April 19, 2023

Nog geen acht minuten later was het opnieuw raak voor Go Ahead. RKC-keeper Etienne Vaessen redde nog op een kiezelhard schot van Isaac Lidberg, maar moest passen toen Mats Deijl in de nastoot van zestien meter precies de onderhoek vond: 2-1. De thuisploeg bleef druk uitoefenen en kreeg vlak voor rust een penalty, toen Mats Seuntjens de bal onnodig en knullig met de arm controleerde. Willum Thór Willumsson hielp het buitenkansje om zeep door van elf meter naast te schieten.

Ook na rust had Go Ahead het betere van het spel, maar het was het efficiënte RKC dat in de 55ste minuut tot scoren kwam. Kramer kreeg de bal in het strafschopgebied uit de kluts fortuinlijk op de borst en aarzelde niet om die meteen binnen te schieten: 2-2. RKC claimde korte tijd later een penalty toen Julen Lobete leek te worden aangetikt, maar scheidsrechter Martin van den Kerkhof en de VAR Martin Pérez wilden daar ondanks beraad niet aan.

Vlak voor tijd raakte RKC-doelman Vaessen geblesseerd bij een ongelukkige botsing met Lidberg. Omdat de Waalwijkers al vijf keer hadden gewisseld, moest Vaessen ondanks veel pijn aan zijn knie door. Go Ahead voerde de druk weer op en forceerde in blessuretijd uit een hoekschop de winnende treffer. De kopbal van Lidberg werd vlak voor de doellijn gekeerd door een verdediger, waarna de spits de rebound kon intikken: 3-2.