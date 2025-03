Ongelooflijk maar waar: volgende Feyenoorder raakt geblesseerd tijdens interlandverplichtingen en verlaat trainingskamp

Ayase Ueda heeft het trainingskamp van Japan verlaten wegens een enkelblessure, zo maakt de bond bekend. De 26-jarige spits van Feyenoord kampt met een verstuikte enkel. Hoe ernstig zijn kwetsuur is, is niet bekend.

Ueda speelde deze week 86 minuten mee tijdens de overwinning van Japan op Bahrein (2-0). De spits heeft te veel last van zijn enkel om ook dinsdagochtend (Nederlandse tijd) in actie te komen tegen Saudi-Arabië.

Ueda was pas net teruggekeerd van een blessure die hem enkele weken aan de kant hield bij Feyenoord. De Japanner maakte zijn rentree thuis tegen Inter en kwam tijdens de return in Milaan ruim een uur in actie.

Afgelopen zondag maakte hij nog twee doelpunten tegen FC Twente. Of Ueda komend weekend in actie kan komen tegen Go Ahead Eagles is nog niet bekend.

Ueda is niet de enige Feyenoorder die een blessure opliep tijdens interlandverplichtingen. Jeyland Mitchell was in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst trefzeker namens Costa Rica, maar liep ook een kwetsuur op. Zijn blessure lijkt wel mee te vallen.

Eerder deze week moest Hugo Bueno het trainingskamp van Jong Spanje verlaten wegens fysieke problemen. De Spanjaard moest zich tegen FC Twente al geblesseerd laten vervangen door Quilindschy Hartman. Antoni Milambo en Anis Hadj Moussa kampten eveneens met problemen. Zij meldden zich niet bij hun land, maar bleven achter in Rotterdam om te herstellen.

Feyenoord hervat de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Daarna staat een midweeks thuisduel met FC Groningen op het programma, alvorens de Rotterdammers afreizen naar Alkmaar voor de wedstrijd tegen AZ.