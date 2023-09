Onfortuinlijke Maguire maakt eigen goal; Duitsland wint meteen na ontslag Flick

Dinsdag, 12 september 2023 om 22:52 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:03

Engeland heeft dinsdagavond in een vriendschappelijke interland met 1-3 gewonnen van Schotland. Harry Maguire maakte een doelpunt, al dan niet in het verkeerde doel, waardoor hij wederom het mikpunt van spot werd. Duitsland wist de eerste wedstrijd sinds het ontslag van Hansi Flick meteen om te zetten in een overwinning. Thuis tegen Frankrijk werd onder interim-trainer Rudi Völler met 2-1 gewonnen.

Schotland - Engeland 1-3

Na een halfuur spelen sloeg Engeland in korte tijd twee keer toe. Eerst scoorde Foden op aangeven van Kyle Walker, alvorens Real Madrid-sensatie Bellingham drie minuten later de marge verdubbelde. Door een knullig eigen doelpunt van Maguire kwamen de Schotten voor even terug in de wedstrijd. Kane maakte zo'n tien minuten voor tijd echter al snel een einde aan het laatste beetje Schotse hoop, door op aangeven van Bellingham de 1-3 en daarmee de eindstand op het bord te zetten.

???? ???? ????, Maguire werkt de bal in eigen doel.. ?? Het zit ook niet mee voor de Engelsman ??????#ZiggoSport #SCOENG pic.twitter.com/PWJfY96aKV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2023

Duitsland - Frankrijk 2-1

Bij het vriendschappelijke duel tussen Duitsland en Frankrijk zat het venijn in de staart. De Duitsers kwamen weliswaar al binnen vier minuten op voorsprong via Thomas Müller, in de laatste minuten voor het einde van de regulier speeltijd werd nog twee maal gescoord. Leroy Sané rondde eerst af na een indrukwekkende sprint. Het slotakkoord was vervolgens voor Frankrijk, dat via een door Antoine Griezmann benutte strafschop nog iets terugdeed. Daarmee heeft Duitsland zijn eerste wedstrijd na het ontslag van Flick meteen gewonnen. Het betekende de eerste zege in lange tijd voor de Duitsers, na zes duels te hebben gespeeld zonder winst.