Ondrej Lingr vertelt op welke manier hij ‘zeker’ gaat scoren voor Feyenoord

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 17:20 • Noel Korteweg

Ondrej Lingr is dinsdagmiddag bij Feyenoord voorgesteld aan de pers. De 24-jarige aanvallende middenvelder geldt in De Kuip als opvolger van Sebastian Szymanski en wordt voor 750.000 euro gehuurd van Slavia Praag. De regerend landskampioen moet hem komende zomer voor 3,25 miljoen definitief overnemen.

Lingr kent Feyenoord al een beetje, daar hij de Rotterdammers liefst vier keer trof in de Conference League in het seizoen 2021/22: twee keer in de groepsfase en twee keer in de kwartfinale. Feyenoord, maar vooral De Kuip en Het Legioen maakten toen al grote indruk op Lingr. “Toen hebben we veel respect gekregen voor deze club en de manier waarop ze spelen”, zo wordt de nieuwkomer geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Jindrich Trpisovsky (de trainer van Slavia Praag, red.) wordt algemeen beschouwd als de beste trainer van Tsjechië. Hij vond dat ik zou passen bij Feyenoord.”

Onder meer omdat er veel gelijkenissen zijn tussen de speelwijze van Slavia Praag en Feyenoord, vertelt de rechtspoot. “In Tsjechië zeggen ze ook dat Arne Slot nu al weleens tot de tien meest belovende trainers van Europa zou kunnen horen.” De eerste indrukken van de club zijn goed, zegt Lingr. “Niet alleen wat betreft de coach en de selectie. Het ontbreekt aan niks hier. Er ligt een ring in mijn hotelkamer die straks mijn slaapritme meet, bijvoorbeeld.” Maar ook ‘de simpele dingen’ zijn belangrijk voor de Tsjech. “Zoals Dávid Hancko die uitlegt waar ik in de stad het beste een kop koffie kan gaan drinken.”

Lingr is 1,75 meter lang en fysiek zeer sterk. “Dat komt door wat ik heb gedaan in de sportschool”, aldus de nieuwkomer. “Maar let op als er een kopkans komt. Ik ga zeker voor Feyenoord scoren met mijn hoofd.” Lingr kijkt uit naar het duel met FC Utrecht van aanstaande zondag. De Tsjech kan dan zijn debuut voor de Rotterdammers gaan maken. “Vóór de wedstrijd tegen Almere City mocht ik samen met Luka Ivanusec het veld op om naar de mensen te zwaaien. Dat was echt een kippenvelmoment, maar na afloop had ik toch het gevoel dat ik vooral heel graag al had willen laten zien wat ik kan aan die mensen. Dat moet dan maar de komende weken gebeuren.”