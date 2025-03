Ondrej Lingr maakt transfer en levert Feyenoord half jaar na vertrek mooi bedrag op

Ondrej Lingr vertrekt definitief van Slavia Praag naar Houston Dynamo. Dat maakt de Tsjechische club bekend via de officiële kanalen. De transfer van de 26-jarige middenvelder levert zijn voormalig werkgever Feyenoord ook een geldbedrag op.

Met de transfer is naar verluidt zo’n 2,5 miljoen euro gemoeid. Gezien het feit dat Feyenoord een doorverkooppercentage op Lingr had bedongen, kunnen de Rotterdammers vermoedelijk rekenen op enkele tonnen.

In Nederland is Lingr vooral bekend door zijn seizoen op huurbasis bij Feyenoord. In 28 officiële wedstrijden kwam hij tot 4 doelpunten en 1 assist. Met de Stadionclub won Lingr de TOTO KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.

In juli 2024 moest Feyenoord de Tsjech definitief overnemen van Slavia Praag, door een verplichte koopoptie van 4 miljoen euro te lichten. Diezelfde zomer betaalde de zevenvoudig landskampioen 2,2 miljoen euro om Lingr terug te kopen.

Bij de Tsjechische koploper Slavia Praag slaagde Lingr er niet meer in om een basisplek te veroveren. Nu verlaat Lingr zijn club dus via de achterdeur. De Amerikaanse transfermarkt is nog tot 23 april geopend, waardoor hij Houston Dynamo per direct heeft kunnen versterken.

Lingr wordt één van de designated players bij Houston Dynamo. Clubs uit de MLS mogen drie spelers in de selectie hebben die buiten het salarislimiet vallen.

Het is onduidelijk wat de transfer betekent voor de kansen van Lingr bij het nationale elftal van Tsjechië. Tijdens de afgelopen interlandperiode ontving de aanvallende middenvelder al geen oproep van bondscoach Ivan Hasek.