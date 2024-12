‘Olivier Boscagli kan PSV verlaten voor negentienvoudig landskampioen’

Fenerbahçe wil gebruikmaken van de contractsituatie van Olivier Boscagli bij PSV, zo melden diverse Turkse media, waaronder ochtendkrant Sabah. De huidige nummer twee van de Süper Lig ziet de 27-jarige verdediger het liefst in januari al naar Istanbul komen.

José Mourinho wil zijn selectie spoedig versterken met een linksbenige centrale verdediger. Boscagli zou samen met Otávio Ataíde da Silva, een 22-jarige Braziliaan van Porto, bovenaan het lijstje staan.

De PSV'er lijkt daarbij de goedkoopste optie. Boscagli beschikt in het Philips Stadion over een aflopend contract, waardoor de Monegask komende zomer transfervrij kan vertrekken uit Eindhoven.

Fenerbahçe hoopt dat PSV deze winter al zwicht, om zo nog iets aan het vertrek van Boscagli over te houden. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 27 miljoen euro.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Fenerbahçe een dergelijk bedrag op tafel gaat leggen voor Boscagli. Mogelijk komt de Turkse topclub met een lager bod.

Een ander scenario is dat Fenerbahçe wacht tot 1 januari, de datum waarop Boscagli met geïnteresseerde clubs in gesprek mag over een transfervrije overstap komende zomer.

De verwachting is echter dat veel meer clubs Boscagli op de korrel hebben. De voormalig jeugdinternational van Frankrijk heeft daarnaast meermaals zijn wens uitgesproken in een topcompetitie te willen spelen.