Oguzhan Özyakup maakte eind augustus bekend zijn schoenen aan de wilgen te hangen. Een gebrek aan motivatie was zijn belangrijkste reden om die beslissing te nemen. Maar er speelde nog iets anders: paniekaanvallen, zo vertelt hij aan ESPN.

Na 43 interlands voor Turkije en dienstverbanden bij Arsenal, Besiktas, Feyenoord en Fortuna Sittard besloot Özyakup vorige maand om zijn carrière te beëindigen. Dat terwijl hij nog maar 31 jaar is.

“Ik heb nog gesprekken gehad met Fortuna over contractverlenging", vertelt de voormalig middenvelder. “Maar onbewust wist ik al dat ik eigenlijk helemaal niet doorwilde. Ik ben serieus na gaan denken of ik er nog wel elke dag alles aan wilde doen om alles uit mijn zelf te halen. Ik trok de conclusie dat het niet eerlijk zou zijn tegenover mezelf, mijn teamgenoten en de fans om ergens een contract te tekenen.”

Maar er speelde ook nog iets anders: paniekaanvallen. “Dat begon in 2015. Daar heb ik heel goed aan gewerkt, maar een paar jaar terug had ik een terugval. Daar heb ik veel met Danny Buijs (trainer bij Fortuna, red.) over gesproken. Hij vond het goed dat ik daarover kon praten.”

“Ik zag om mij heen heel veel jongens die er mee dealen, maar die durven er niet over te praten. Ik weet hoe moeilijk het is, ik heb echt de ergste meegemaakt. Ik vind het heel belangrijk dat jongens die het hebben en die onder druk presteren, daarover praten. Zij zijn niet alleen.”

“Ik was ook niet alleen. Ik had nog geluk dat m’n zus me erbij kon helpen, dus binnen een paar weken zat ik al bij een mental coach. Op een gegeven moment deed ik dat elke week. En dat deed me goed. Alleen je moet er wel over gaan praten. Ik heb het in de afgelopen jaren in m’n team met zoveel jongens die het hebben erover gehad, maar die durven er gewoon niet over te praten. Die vinden het raar om met een mental coach te praten.”

"Maar als je in de top wil blijven presteren, moet je dat gewoon doen. Als je bij Ajax speelt, kan je best de dag na de wedstrijd gaan lunchen in Amsterdam. Dan zullen niet veel mensen je lastigvallen. In Turkije kan dat niet. Ik denk achteraf dat mijn karakter gewoon niet geschikt was voor dat leven”, besluit Özyakup.