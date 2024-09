Öztürk geïmponeerd door Nederlander: ‘Hij is eigenlijk vier spelers ineen’

Süleyman Öztürk is lovend over Tijjani Reijnders. De middenvelder van AC Milan was zondag de grote uitblinker tijdens de Derby della Madonnina. Dankzij een schitterende assist van Reijnders werd Inter alsnog met 1-2 verslagen.

De Oranje-international bekroonde zijn wedstrijd met een geweldige assist. Reijnders schilderde een vrije trap heerlijk op het hoofd van Matteo Gabbia, wiens snoeiharde kopbal onhoudbaar bleek voor Yann Sommer.

Voor Öztürk was Reijnders de Nederlander van de Week. “Zijn assist was de bonus op een hele goede wedstrijd. Ziggo Sport-commentator Emile Schelvis deed het commentaar bij de derby van Milaan en was zeer lovend over Tijjani Reijnders. Hij vroeg zich af of hij niet té enthousiast was, maar dat vond ik niet”, begint de journalist in een videorubriek van Voetbal International.

“Als je mij een jaar geleden had gezegd dat Reijnders in de Milanese derby de beste man op het veld zou zijn en de grote baas op het middenveld, dan had ik gezegd: ‘Nou, die moet nog wel heel veel stappen zetten.’”

In de ogen van Öztürk heeft Reijnders al die stappen het afgelopen jaar gezet als speler van AC Milan en als international van Oranje. “Er is best wel een roerige situatie bij de club. Ze moesten van Inter winnen, anders was zijn trainer Paulo Fonseca misschien wel ontslagen.”

“De laatste twintig minuten tegen Inter vond ik AC Milan echt indrukwekkend aan de hand van Reijnders. Hij speelt altijd en wordt nooit gewisseld, want hij is te belangrijk."



Öztürk bestempelt Reijnders als een complete speler. "Hij kan vertragen én versnellen. Is fysiek sterk én kan dribbelen. Hij is eigenlijk vier middenvelders in één. Hij maakt een geweldige ontwikkeling door en de derby was daar het bewijs van. Hij heeft me toch opnieuw verbaasd, dat vind ik wel leuk om te zien.”