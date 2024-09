Öztürk begrijpt totaal niet dat Ronald Koeman 42-voudig international afserveert

Süleyman Öztürk begrijpt niet dat Marten de Roon niet meer in aanmerking komt voor het Nederlands elftal, zo zegt de journalist maandag in VI Uncensored. De 42-voudig international van Oranje liet zondag tegen Fiorentina (3-2 winst) een uitstekende indruk achter bij Atalanta.

De Roon verlengde afgelopen zomer zijn contract in Bergamo, waardoor hij nog twee seizoenen voor de Europa League-winnaar blijft spelen. De aanvoerder van Atalanta speelde zondag zijn 350ste wedstrijd in het blauw-zwart.

Öztürk is van mening dat de 33-jarige De Roon nog altijd van waarde kan zijn voor een elftal. “Je kunt van De Roon niet verwachten dat hij à la Gravenberch dat soort passes geeft zoals we laatst hebben gezien, maar in zijn soort is hij in de Serie A gewoon een topper.”

De journalist omschrijft daarbij verschillende kwaliteiten die De Roon bezit. “Hij staat tactisch goed en heeft oog voor de restverdediging.” Ook het niveau van Atalanta mag volgens Öztürk niet onderschat worden. “Atalanta speelt in de Champions League en heeft afgelopen seizoen een serieuze prijs gewonnen.”

“Ik vind het best wel vreemd dat een bondscoach zo’n jongen afserveert omdat hij niet de passes heeft van Veerman of de flair van Gravenberch”, gaat Öztürk verder. “Die saaiheid en degelijkheid als nummer vijfentwintig in je selectie kun je best wel gebruiken eigenlijk. Het is maar net de keuze die je maakt als trainer...”

Wanneer hoofdredacteur Pieter Zwart aangeeft dat hij het doorselecteren van bondscoach Ronald Koeman best begrijpt, laat Öztürk blijken dat het hem ook gaat om de manier waarop. “Vind jij dat je dat op deze manier moet uitspreken? Ik vind dat een diskwalificatie voor de voetballer die Marten de Roon is. Je kunt hem ook niet selecteren en daar verder niets over zeggen.”

De interlandcarrière van De Roon lijkt te stoppen op 42 interlands, waarin hij eenmaal wist te scoren. Daarnaast fungeerde de Zwijndrechter eenmaal als aangever. De Roon was namens Nederland actief op twee grote eindtoernooien.