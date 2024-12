Özcan Akyol maakt in tweets gehakt van ‘infantiele’ Kenneth Perez na ontboezeming Guus Til

Na de 2-5 overwinning van PSV op FC Utrecht van zondag was Guus Til bijzonder openhartig voor de camera van ESPN. De middenvelder, die twee doelpunten maakte en de 2-5 op fraaie wijze in de bovenhoek plaatste, gaf aan zich niet lekker in zijn vel te voelen. Dit deelt hij in het interview, dat echter vroegtijdig werd afgekapt. Özcan Akyol haalt op X uit naar de zender en analist Kenneth Perez.

Na de ruime 2-5 overwinning van PSV op FC Utrecht gaf Til in een openhartig gesprek met ESPN aan zich niet goed te voelen, ondanks zijn twee doelpunten. Hij vertelde dat hij het gevoel heeft geen 'vuur' meer te hebben en zich neutraal voelt op het veld, zelfs na het scoren van goals.

Til gaf aan zich verloren te voelen tijdens de wedstrijden en dat hij het niet kan plaatsen waarom hij op dit moment geen blijdschap kan uitstralen, ondanks zijn wens om dat te doen.

“Guus Til wil even zijn hart luchten en over zijn emoties praten, maar ‘we moeten het kort houden’ en door…”, schrijft Akyol. ESPN kwam zondag op de eigen kanalen met een reactie over waarom het interview werd afgekapt: ‘Interviews aan het veld direct na de wedstrijd mogen niet langer dan 90 seconden duren.’

Na het interview met Til verscheen Nick Viergever voor de camera. Het viel veel mensen op dat het gesprek met de verdediger van Utrecht langer dan 90 seconden duurde. Ook Akyol is dat opgevallen: ‘Ze gingen daarna veel langer door met een nietszeggend interview”, reageert hij op X.

Bij het aankondigen van de reclame zei Fresia Cousiño Arias: “We gaan zeker nog verder praten.” Perez grapte toen: “Heb je het vuur nog?” De grap van de Deense analist is niet bij iedereen in goede aarde gevallen.

De schrijver uit kritiek op Perez. “En dan heel infantiel aan de collega-analist vragen: 'Heb jij nog passie?’ Hij vervolgt: “En als Guus Til weg is, gaan de mensen van de analyses speculeren over wat hij nu eigenlijk bedoelde, een beetje spottend, terwijl ze ook mét hem konden praten... Ik kan niet meer. Wat een niveau.”