OekraÃ¯ne herstelt zich van heerlijke pegel Gudmundsson en gaat naar EURO 2024

Oekraïne herstelt zich van heerlijke pegel Gudmundsson en gaat naar EURO 2024

Oekraïne heeft zich geplaatst voor EURO 2024. In de allesbeslissende play-off-finale was de ploeg van bondscoach Sergiy Rebrov met 2-1 te sterk voor IJsland. Mykhaylo Mudryk maakte vlak voor tijd de bepalende 2-1. Oekraïne komt op het EK terecht in Poule E met België, Slowakije, Roemenië.

Bij Oekraïne was Roman Yaremchuk de aangewezen man in de punt van de aanval. De spits werd in zijn rug gesteund door onder meer Mudryk, Viktor Tsygankov en Ruslan Malinovsky. Bij IJsland stonden voormalig Eredivisionisten Johann Berg Gudmundsson, Albert Gudmundsson en Victor Pálsson aan de aftrap.

In het openingskwartier was Oekraïne in eerste instantie de betere ploeg, maar veel konden de Oost-Europeanen daar niet uithalen. Sterker nog: het gevaarlijkste moment kwam op naam van Jón Dagur Thorsteinsson. De middenvelder van OH Leuven zag zijn gekrulde schot gekeerd worden door Andriy Lunin, doelman van Real Madrid.

Na een half uur spelen was het raak voor IJsland, en hoe. Gudmundsson kapte langs enkele tegenstanders en zag de bal perfect voor zijn linker liggen. Met een verwoestende uithaal in de verre hoek liet hij Lunin, die volledig gestrekt ging, compleet kansloos: 0-1.

Oekraïne gaf net op en gesteund door de supporters op de tribunes ging het op jacht naar de gelijkmaker. Die kwam er bijna, ware het niet dat Georgiy Sudakov zijn schot in de korte hoek gekeerd zag worden door Håkon Valdimarsson.

Lang hoefde Oekraïne niet te treuren, want een minuut later leek de verlossende treffer alsnog te vallen. Een schot van afstand werd eerst nog gekraakt, maar de bal bleef in het bezit van Oekraïne. Georgiy Sudakov gaf uitstekend mee aan Roman Yaremchuk, die van dichtbij binnentikte. Sudakov bleek echter ternauwernood buitenspel te hebben gestaan: treffer afgekeurd.

Het moest dus na rust gebeuren voor Oekraïne, dat er met IJsland een zeer vermakelijke openingsfase van maakte in de tweede helft. Beide ploegen dachten aan aanvallen, zonder dat daar écht een gevaarlijk moment uit voortkwam. Tot minuut 54, toen Tsygankov vanaf de rechterkant naar binnen sneed en met links de verre hoek vond: 1-1.

Oekraïne was de bovenliggende partij na de gelijkmaker, al wist het niet gek veel voor het doel van IJsland te verschijnen. Vitali Mykolenko kwam nog het dichtst bij, maar de linksachter van Everton gleed de bal net naast.

Daarna was het IJsland dat tot tweemaal toe op voorsprong had kunnen komen. Allereerst zag Thorsteinsson zijn schot richting de verre paal gekeerd worden door Lunin, die snel daarna opgelucht kon ademhalen toen een schot van Albert Gudmundsson naast vloog. De Genoa-spits, die waarschijnlijk naar Inter vertrekt, sloeg de handen voor het gezicht.

In minuut 84 sloeg Oekraïne keihard toe aan de andere kant. Sudakov legde breed op Mudryk, die met binnenkant rechts de verre hoek vond: 2-1.

