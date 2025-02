Ochtendkranten schrijven massaal over 1 speler van Ajax na zege in België

Ajacied Jorthy Mokio vult vrijdag de Nederlandse ochtendkranten. De zestienjarige linkspoot was donderdagavond trefzeker tijdens het uitduel met Union Sint-Gillis in zijn geboorteland. Het Nederlandse journaille spreekt van een verbluffend optreden.

‘Dubbel zestien’, kopt het Algemeen Dagblad. “Jorthy Mokio (16) zet zichzelf met één knal op de kaart. Dankzij zijn fraaie treffer zetten de Amsterdammers bovendien een grote stap richting de laatste 16 in de Europa League.”

Clubwatcher Johan Inan heeft genoten van Mokio. “Het toptalent stal op een knollentuin in Brussel de show met fraaie acties en tekende na de openingstreffer van Christian Rasmussen heel fraai voor de 0-2 tegen Union Sint-Gillis.”

Collega-journalist Mike Verweij van De Telegraaf wijdt zijn artikel ook grotendeels aan de jonge Belg. “Mokio speelde mee alsof hij al jaren in het eerste van Ajax staat en stond op een gegeven moment bijna Cruijffiaans de boel te regisseren, met armgebaren.”

Naast Mokio prijst Verweij nog één Ajacied. Volgens de clubwatcher hield Kian Fitz-Jim zich van alle Ajacieden het makkelijkst staande in de Brusselse knollentuin.

Willem Vissers was namens De Volkskrant aanwezig in het Koning Boudewijnstadion. “O Mokio, zong het volk van Ajax na 70 minuten, toen uitblinker Jorthy Mokio de bal ouderwets op de pantoffel nam voor 0-2. Een prachtige goal. De jongen danste over de atletiekbaan en liet zich bedelven onder het gejuich van duizenden Ajacieden op de tribunes.”

“Jorthy Mokio dus, een jongen uit Gent die eind deze maand 17 wordt en ruim een jaar in de opleiding van Ajax zit, voetbalde als een routinier. Technisch begaafd, slim, aanwijzingen gevend, rustig. Hij is een talent met flair, fysieke kracht en topklasse”, besluit Vissers.