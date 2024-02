Nummer 4 van Engeland en een succestrainer: alles over Ajax-opponent Aston Villa

Ajax werd vrijdagmiddag tijdens de loting voor de achtste finales van de Conference League gekoppeld aan Aston Villa. De Amsterdammers spelen op donderdag 7 maart eerst thuis, en gaan een week later op bezoek in Birmingham. In dit artikel de belangrijkste informatie over de Engelse opponent, die zich als winnaar van Poule E plaatste voor de laatste zestien van het Europese toernooi.

Ajax wist zich donderdag zelf te plaatsen voor de achtste finales door in de tussenronde met 1-2 te winnen van FK Bod√ł/Glimt, door doelpunten van Steven Berghuis en Kenneth Taylor. Die nipte zege volstond nadat het heenduel in Amsterdam vorige week in 2-2 was ge√ęindigd.

De volgende horde voor de Amsterdammers is dus Aston Villa, en dat is allesbehalve een gunstige loting voor Ajax. The Villans zaten in de Conference League-poule bij AZ, Legia Warschau en Zrinjski Mostar. Die groep werd met dertien punten uit zes duels gewonnen.

Villa verloor het openingsduel met Legia Warschau (3-2), en speelde de laatste wedstrijd in de groepfase gelijk tegen Zrinjski: 1-1. De overige vier duels werden gewonnen. Ook AZ moest zijn meerdere erkennen in Aston Villa. In Alkmaar werd het 1-4, in Birmingham 2-1.

Unai Emery

Aston Villa, opgericht in 1874 en spelend op Villa Park, behaalde het grootste Europese succes in 1982, toen de Europacup I werd gewonnen. Daarnaast wist de club in eigen land zeven keer de First Division te winnen, de voorloper van de Premier League. De laatste keer was in 1981.

In 2016 degradeerde de club nog uit de Premier League, maar sinds 2019 is Aston Villa terug op het hoogste niveau. Afgelopen seizoen werd de beste eindklassering in jaren in de Engelse competitie genoteerd, met een zevende plek.

Onder Unai Emery, die sinds november 2022 manager is van Aston Villa, doet de club het dus uitstekend. Met de Spaanse trainer bezet de club momenteel een uitstekende vierde plek in de Premier League.

Ook Europees zullen de verwachtingen hoog zijn, niet in de laatste plaats omdat Emery in zijn trainerscarrière liefst vier keer de Europa League in de wacht sleepte. Drie keer als trainer van Sevilla, één keer in dienst van Villarreal.

Ollie Watkins

Onder de lat bij Aston Villa staat doorgaans Emiliano Mart√≠nez, in Nederland nog bekend van de kwartfinale van het WK in Qatar tegen Argentini√ę. Daarnaast staan er met Cl√©ment Lenglet, Lucas Digne, Youri Tielemans en Leon Bailey ook nog een aantal andere grote namen onder contract in Birmingham.

De grote man dit seizoen is echter Ollie Watkins, de 28-jarige spits. Hij staat momenteel vierde op de topscorerslijst van dit Premier League-seizoen, met dertien doelpunten. Bovendien gaf hij liefst tien assist op het hoogste Engelse niveau. In de Conference League scoorde Watkins tot dusver twee keer deze jaargang.

Eén duel

Ajax en Aston Villa troffen elkaar slechts één keer in een officieel duel. Dat was in oktober 2008. Ajax ging toen in het kader van de UEFA Cup met 2-1 onderuit. Martin Laursen en Gareth Barry scoorden voor de Engelsen, Thomas Vermaelen namens Ajax.

In maart heeft Ajax dus kans op revanche, al zal dat allesbehalve makkelijk worden. Het heenduel wordt op 7 maart in de Johan Cruijff ArenA gespeeld, waarna de Amsterdammers op 14 maart de return op Villa Park zullen spelen.

