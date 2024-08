Nu al vraagtekens bij komst Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui naar Manchester United

René Meulensteen maakt zich zorgen over de huidige staat waarin Manchester United verkeert. ''De club die ik tien jaar geleden heb achtergelaten, daar is niet veel meer van over'', verzucht de voormalig rechterhand van Sir Alex Ferguson woensdag in gesprek met ESPN.

Manager Erik ten Hag heeft de samenwerking met Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui nieuw leven ingeblazen. Het drietal kent elkaar nog van de gezamenlijke periode bij Ajax. Daarin schuilt volgens Meulensteen gevaar. ''De Premier League is heel anders dan de Eredivisie.''

''Ik ben altijd De Ligt-fan geweest, maar hij en Mazraoui hebben allebei geen ervaring met deze competitie. Ook was De Ligt bij zowel Juventus als Bayern München niet altijd zeker van speeltijd'', stelt Meulensteen vraagtekens bij het aankoopbeleid van Ten Hag.

''Mazraoui is een goede speler, maar ook daar zet ik mijn vraagtekens bij, omdat Bayern München United geen strobreed in de weg heeft gelegd bij deze transfer'', is de voormalig assistent-manager van Manchester United ook niet overtuigd van de komst van de verdediger annex middenvelder.

Ten Hag heeft vertrouwen in zijn aankopen. Het is volgens Meulensteen echter afwachten of de supporters dat gevoel ook zullen krijgen. ''Als de resultaten achterblijven en het vertoonde spel ook, dan zal er kritiek komen. Ook omdat eerdere aankopen niet allemaal even succesvol waren. Antony bijvoorbeeld, was helemaal niks.''

Meulensteen vindt dat Manchester United ook op bestuurlijk vlak ondermaats presteert. ''Het ergste vind ik dat de afgelopen jaren zoveel verkeerde mensen betrokken zijn geraakt bij de club. Onder Ferguson was er een hele sterke cultuur met enorme winnaarsmentaliteit, maar ook enorme waardering voor iedereen.''

De band met Manchester United is bepaald niet hecht meer te noemen, verzucht Meulensteen. ''Ze hebben me nooit meer gevraagd om een wedstrijd te komen kijken. En ik heb er ook geen behoefte aan. De club die ik tien jaar geleden heb achtergelaten, daar is niet veel meer van over.''