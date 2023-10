NRC heeft gelekte apps Mislintat in handen: niet alleen transfer Sosa is dubieus

Zondag, 1 oktober 2023 om 22:42

Het NRC heeft nieuwe berichten van Sven Mislintat in handen gekregen. De krant onthulde vóór het ontslag van de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax al dat er op dubieuze wijze gehandeld werd rond de transfer van Borna Sosa, en nu wordt duidelijk dat ook de handelswijze bij de deal van Josip Sutalo controversieel is. De centrumverdediger schoof op het laatste moment zaakwaarnemer Marin Bule aan de kant en koos plots voor Marco Lichtsteiner, met wie Mislintat al vaker samenwerkte.

Bule, die Sutalo al sinds de jeugd van Dinamo Zagreb begeleidde, dacht tot op de dag van de transfer dat hij zou verdienen aan de verkoop. Dat bleek plotseling anders te lopen, want Bule werd, zonder geïnformeerd te worden, aan de kant geschoven door de Kroatische verdediger. Als vertegenwoordiger van de speler staat op de transfercontracten niet Marin Bule, maar de verder onbekende Zdenko Ostojic. De link met Dinamo Zagreb is dat hij een vriend is van een voor fraude veroordeelde oud-directeur van die club. In het geval van Sutalo blijkt dat de ervaren Zwitserse spelersmakelaar Marco Lichtsteiner, waarmee Mislintat ook bij eerdere clubs werkte, wél geld verdient aan de deal.

Het is vooral de individualistische werkwijze van Mislintat die volgens het NRC, bovenop het dubieuze berichtenverkeer, vragen oproept. De krant benadrukt onder meer dat Ajax bij de aanstelling van Mislintat al signalen had gekregen vanuit Stuttgart over zijn werkwijze. “Mensen die hem kennen uit eerdere functies waarschuwen dat hij moeilijk kan zijn om mee samen te werken. Zo zegt een hooggeplaatste (oud-)medewerker van Mislintats vorige club VfB Stuttgart, die door Ajax is gebeld voor een referentie, dat zijn imago niet strookt met de werkelijkheid. En dat je hem niet te veel ruimte moet geven.” Die ruimte kreeg Mislintat tóch volop, mede door het vertrek van voormalig algemeen directeur Edwin van der Sar.

Verder is ook de handelswijze rond het aantrekken van Chuba Akpom opvallend te noemen, benadrukt de krant. “Bij Middlesbrough vinden ze het vreemd hoe de transfer van aanvaller Chuba Akpom (12,3 miljoen euro, plus 2 miljoen aan bonussen) tot stand komt, vertelt een hooggeplaatste bron binnen de club die bij de deal was betrokken. Akpoms zaakwaarnemer, Emeka Obasi, belooft volgens de bron een beter bod dan dat van RC Lens binnen te hengelen. Lukt dat, dan heeft hij recht op een percentage van de meeropbrengst, zo spreekt Middlesbrough met hem af. Vervolgens komt Obasi met Ajax. Het opmerkelijke is, vertelt de betrokkene van Middlesbrough, dat Obasi adviseert het eerste bod van Ajax af te wijzen. Hij weet dat Ajax met een tweede bod zal komen – en hoe hoog dat zal zijn. Dat bod komt. 'Tot op de penny nauwkeurig', zegt de bron in de clubleiding van Middlesbrough. Hoe Obasi aan die gevoelige informatie komt, is onduidelijk."