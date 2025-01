Notulen kabinet onthuld: ministersploeg dacht aan afgelasten EK 2000 in Nederland

Het tweede kabinet van Wim Kok dacht eraan om het EK 2000 in Nederland af te gelasten, zo blijkt uit vrijgegeven notulen uit 1999 die donderdag zijn ingezien door het Algemeen Dagblad. Feyenoord-rellen waren de directe aanleiding die de regering liet twijfelen over het spelen van het Europese toernooi.

De schrik was groot in het kabinet toen er in 1999 enorme rellen uitbraken in Rotterdam. Feyenoord werd dat jaar kampioen en dat werd traditioneel uitgebreid op de Coolsingel, maar de festiviteiten liepen slecht af.

De politie werd aangevallen op de Coolsingel en winkels in de omgeving werden geplunderd. Liefst 16 mensen raakten gewond en er werden 80 mensen gearresteerd. Het was een grote schok, zo blijkt uit de notulen.

Het was vooral PvdA-minister Jan Pronk die vond dat de rellen aanleiding vormden om het besluit het EK 2000 in Nederland te houden te ‘heroverwegen’. Een jaar na de onrust in Rotterdam werd het toernooi namelijk georganiseerd.

Uiteindelijk wuifde premier Kok de twijfels resoluut van tafel. Het annuleren van het EK vanwege rellen een jaar eerder in Rotterdam zou ‘het onvermogen van Nederland' namelijk blootleggen.

“Het terugkomen op het besluit tot organisatie van het EK zou getuigen van een blijk van onvermogen van de kant van Nederland”, zo valt op te maken uit de notulen. Daarmee beëindigde Kok de discussie.

Het werd een EK om snel te vergeten voor Nederland, dat in de halve finale van het toernooi op pijnlijke wijze uitgeschakeld werd door Italië. Oranje miste twee strafschoppen tijdens de wedstrijd en werd na strafschoppen uiteindelijk geëlimineerd.