Nottingham Forest countert naar nieuwe zege en komt weer naast Arsenal

Nottingham Forest heeft maandag zijn zesde overwinning op rij geboekt in de Premier League. De revelatie van het seizoen in Engeland was op bezoek bij Wolverhampton Wanderers met 0-3 te sterk en handhaaft zich daarmee in de top van de competitie.

Forest maakte het zich op bezoek bij Wolverhampton makkelijk door al heel vroeg op voorsprong te komen. Morgan Gibbs-White stond in de zevende minuut aan het eind van een razendsnelle counter. De spits schoof de bal op aangeven van Anthony Elanga overtuigend binnen: 0-1.

Vlak voor rust verdubbelden de bezoekers de score. Callum Hudson-Odoi zette een lange dribbel in en bezorgde de bal op een presenteerblaadje bij Chris Wood, die simpel intikte: 0-2.

Forest speelde de wedstrijd na rust zakelijk uit en counterde in blessuretijd nog naar een derde doelpunt. Invaller Taiwo Awoniyi tikte een breedteballetje van James Ward-Prowse simpel in: 0-3. Carlos Forbs, die door Ajax wordt verhuurd aan Wolves, viel overigens een kwartier voor tijd in.

Forest staat na de zege nog altijd derde in de Premier League met nu evenveel punten en wedstrijden gespeeld als nummer twee Arsenal. Koploper Liverpool heeft - met een duel minder gespeeld - zes punten voorsprong op beide achtervolgers. De Wolves blijven door de nederlaag zestiende, op doelsaldo nog net boven de degradatiestreep.