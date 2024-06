NOS Studio Fußball-analist verguisd na vergelijking tussen Mussolini, Hitler en Amerikanen

Danielle Kliwon krijgt kritiek op een opmerkelijke uitspraak die de schrijfster maandagavond deed aan tafel bij NOS Studio Fußball. Kiwon noemde in een reactie op Kylian Mbappé in één adem 'Adolf Hitler, Benito Mussolini en de Amerikaanse regering'.

Kliwon reageerde voorafgaand aan de wedstrijd Oostenrijk - Frankrijk op recente uitspraken van Mbappé, die de Franse jongeren op een persconferentie opriep om te gaan stemmen. Mbappé waarschuwde daarbij voor de opkomst van extremen in de politiek.

Mbappé wordt daarvoor geprezen door Kliwon. "Marine Le Pen, die toch wel extreemrechts is, boekte een gigantische overwinning", zegt Kliwon. "Het is heel belangrijk dat die Fransen nu naar de stembus gaan. Mbappé heeft het niet over extreemrechts, hij kiest geen politieke kant. Hij heeft het alleen over extremisme, dus zowel links als rechts."

“Die oproep is nu ook echt nodig, zeker in de tijd waarin we leven", vindt Kliwon. "Het is heel mooi dat we beter kunnen erkennen dat politiek en sport van oudsher samengaan. Dat het niet alleen een middel is van politieke leiders en mensen met macht om nóg meer macht uit te oefenen, zoals een Adolf Hitler, een Benito Mussolini en de Amerikaanse regering."

Dat Kliwon de Amerikaanse regering in één adem noemt met twee dictators uit de Tweede Wereldoorlog schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. "Zou Joe Biden dit pikken?", merkt iemand op X op.

Anderen vragen zich af waarom niemand Kliwon van een weerwoord voorziet. "Wat zijn dit voor mensen?", klinkt het in een andere reactie. "Dit is toch het punt dat je de microfoon uitzet?", vraagt weer iemand anders.

