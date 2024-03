NOS-commentator bij Ajax - FC Utrecht onder vuur: ‘Meld je dan maar ziek!’

Jeroen Grueter ligt onder vuur vanwege zijn commentaar bij de NOS-samenvatting van Ajax - FC Utrecht (2-0). De verslaggever verveelde zich zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA en liet dat duidelijk blijken in zijn commentaar. "Denkt Grueter dat-ie in zijn eigen podcast zit? Afzeikradio?", aldus journalist Henk Spaan op X.

Ajax - FC Utrecht was een weinig spectaculaire wedstrijd, waarin de Amsterdammers bijna constant de bal achterin in bezit hadden. De verdedigers zochten samen met doelman Diant Ramaj geduldig naar oplossingen aan de bal, terwijl de aanvallers van Utrecht afwachtten. Zo ontstond een duel met weinig kansen voor beide doelen.

Grueter stoorde zich hoorbaar aan het tempo van de Eredivisie-wedstrijd. "Rensch speelt ook maar terug op de keeper... Er zit geen enkel geloof, er zit geen enkele overtuiging in dat veldspel van Ajax. Utrecht stelt er ook helemaal niets tegenover."

Afgaande op reacties in mijn tijdlijn blijken er mensen te zijn die vandaag hebben gesmuld van #ajautr. Ik wist niet dat de lat tegenwoordig zo laag ligt in Amsterdam. — Jeroen Grueter (@Jeroen_Grueter) March 3, 2024

Sébastien Haller, ex-spits van Ajax en FC Utrecht, was zondag aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. "Haller zal niet weten wat hij ziet hier", aldus Grueter. "Het is een peilloze sportieve crisis waarin Ajax zich bevindt. Ook vanmiddag lijkt het weer nergens op. Er zit geen enkel tempo in het spel. Aangezien ook Utrecht het allemaal wel gelooft, is het doorbijten in de ArenA."

Op X is de nodige kritiek op het verslag van Grueter te lezen. "Wat een commentaar bij Ajax - Utrecht...", aldus DuBlanqueBogarde, een bekend gezicht op X. "Als je er geen zin in hebt, kun je je ook een keer ziekmelden of zo."

Oud-tennisser John van Lottum is het daarmee eens. "Ja echt een zuurpruim. Lekker estafette zwemmen blijven doen met z’n geschreeuw altijd", aldus Van Lottum.

Grueter kreeg de kritiek ook mee en komt met een reactie. "Afgaande op reacties in mijn tijdlijn blijken er mensen te zijn die vandaag hebben gesmuld van Ajax - FC Utrecht. Ik wist niet dat de lat tegenwoordig zo laag ligt in Amsterdam."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties