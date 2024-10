Nood blijft onverminderd hoog bij Vitesse: 'Het broeit aan alle kanten. We staan stil'

Het overnameproces bezorgt de leiding van Vitesse de nodige kopzorgen. De beoogde nieuwe eigenaar Guus Franke heeft namelijk nog niet alle gegevens aangeleverd. ''De tijd tikt weg en die hebben we niet'', verzucht algemeen directeur Edwin Reijntjes in gesprek met het Algemeen Dagblad.

''Ik ga niet over bedragen praten, maar we hebben een fors tekort'', aldus de interim-directeur van de Arnhemmers, die benadrukt dat de verkoop van 11.500 seizoenkaarten een 'grote meevaller' is. ''Maar onze organisatorische kosten zijn hoog.''

Vitesse werd afgelopen zomer gered door de KNVB en de stichting Sterkhouders. Laatstgenoemde groepering heeft echter niet de mogelijkheden om de club over te nemen. ''Dan moeten ze 20 miljoen neerleggen. Want dan krijgen zij ook nog de bestaande schuld aan voormalig eigenaar Coley Parry op hun bord. Van 17 miljoen euro.''

''Parry heeft een afspraak met Franke'', legt Reijntjes verder uit. ''Als die de overname gaan doen, is de schuld van de balans van Vitesse. Dan zijn wij schuldenvrij. Als Franke geen goedkeuring krijgt, vervalt die afspraak en moeten wij en de Sterkhouders met Parry gaan zitten. Dan begint het hele overnameproces opnieuw. Met alle gedoe en onzekerheid. Daar zitten wij niet op te wachten.''

Dat het overnameproces nogal wat tijd in beslag neemt, baart Reijntjes zorgen. ''Dit is erg vervelend. Aan de buitenkant is alles koek en ei. Maar aan de binnenkant broeit het aan alle kanten. Vitesse staat stil. Wij kunnen geen structurele beslissingen nemen. Want we hebben geen eigenaar. Als die er is, kunnen we doorpakken. Dan kunnen we beleid uitrollen.''

De Vitesse-directeur snapt aan de andere kant dat de KNVB precies wil weten hoe zijn club er voor staat op financieel vlak, zeker na alle turbulentie van afgelopen seizoen. ''Natuurlijk: Franke moet gewoon leveren. Punt.''

''De vergelijking met Parry gaat mijns inziens dan alleen mank. Wij zijn pas acht weken met Franke in het proces. En ja, ik ken hem uiteraard slechts oppervlakkig. Maar in het leven moet je keuzes maken en wij gaan voor Guus'', aldus de hoopvolle bestuurder.