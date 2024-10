Noa Vahle stelt Brian Brobbey prangende vraag over Francesco Farioli: ‘Ik zeg niets’

Oranje-international Brian Brobbey is verheugd over het feit dat hij tegen Duitsland (1-0 nederlaag) 75 minuten heeft kunnen spelen, zo zegt de 22-jarige spits van Ajax voor de camera van Vandaag Inside. Brobbey gaat komende week echter niet het kantoor van Francesco Farioli binnenstormen.

Brobbey speelde in het shirt van Ajax dit seizoen slechts één keer meer dan 75 minuten mee. Bondscoach Ronald Koeman laat de fysiek sterke spits gemiddeld langer staan dan Farioli.

Nadat Brobbey vorige maand tegen Duitsland (2-2) 82 minuten mocht spelen, stond hij maandagavond in München dus 75 minuten op het veld. Toch heerst bij Brobbey vooral de teleurstelling. “Het was frustrerend. Ik heb weinig ballen gehad, want ze maakten het ons heel lastig.”

De Amsterdamse spits vindt het jammer dat hij weinig duels heeft uitgevochten met Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger. “Ik zou niet weten hoeveel het er waren. Ik denk maar eentje of zo.” Brobbey stipt aan wat er in balbezit misging. “We maakten niet goed gebruik van de passlijn richting mij. Ik stond een beetje op een eiland.”

Brobbey heeft geen last van de spitsendiscussie bij Oranje. Koeman heeft nog altijd geen keuze gemaakt tussen Brobbey en Zirkzee. “Ik denk dat we beiden hele goede spelers zijn en elkaar beter maken. We gaan het zien.”

Brobbey is blij dat hij lang heeft kunnen spelen. “Eindelijk. Ik voel me ook goed.” Verslaggeefster Noa Vahle vraagt of Brobbey bij Farioli gaat aankloppen om te zeggen dat hij meer speelminuten aankan. “We gaan het zien. Ik zeg niets. Ik voel me goed, ik voel me goed.”

Ajax komt zondag weer in actie in de Eredivisie. Om 14.30 uur gaat het elftal van Farioli op bezoek bij Heracles Almelo. De Italiaan zal dan opnieuw een keuze maken tussen Brobbey, Wout Weghorst en Chuba Akpom.