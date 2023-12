Noa Vahle interviewt graag bij Ajax: ‘Echt een mooie gozer is dat, geweldig!’

Noa Vahle geniet ervan om Brian Brobbey te interviewen. De 23-jarige verslaggever van onder meer Vandaag Inside vindt de onvoorspelbaarheid van de spits van Ajax in interviews interessant. "Ik vind dat echt een mooie gozer. Geweldig hoe hij die interviews doet", aldus Vahle in gesprek met Voetbal International.

"Bij die stiltes die Brobbey soms laat vallen, denk ik weleens: Doe je dat nou expres? Of probeer je me nou uit te lokken? Ik denk dat hij een humor heeft die niet heel veel mensen begrijpen", zegt Vahle.

De verslaggever, die haar doorbraak in het medialandschap beleefde tijdens het WK in Qatar, vindt het moeilijk om Brobbey te doorgronden. "Ik kan daar zo van genieten. Je kunt zes vragen stellen en bij de laatste gaat hij opeens lachen. Ik weet niet of we dezelfde humor hebben."

"Soms kijk ik hem tijdens een vraag heel leuk aan en dan blijft hij staan met een gezicht van: dit interesseert mij niet. En de andere keer is het heel leuk... Geen peil op te trekken."

Vahle komt niet alleen graag bij Ajax, ook Feyenoord en PSV beschikken over interessante spelers om te interviewen. "Jongens als Quilindschy Hartman en Joey Veerman zijn tof, daar heb ik een goede klik mee."

Ook volgt Vahle het Nederlands elftal op de voet. "Ook met Wout Weghorst heb ik een goede klik."

"Iedereen heeft een mening over Wout. Maar ik kan een speler zoals Weghorst juist heel erg waarderen. Ik vind het echt mooi dat hij het niet van zijn aangeboren talent heeft moeten hebben. Zoals Messi."

