Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die samen met bekende artiest Ronnie Flex te horen is op een nieuwe plaat.

De plaat genaamd 'DAMAGE' (schade, red.) wordt vermoedelijk later uitgebracht. Flex liet op zijn Instagram-kanaal, in een clip van ruim dertig seconden, de eerste geluiden alvast horen. Het tweetal is al rappend te zien in een soort kledingwinkel.

Een eerder nummer van Lang bleek een groot succes. Met '7K Op Je Feestje' scoorde de aanvaller, wiens artiestennaam Noano is, bijna 11,5 miljoen streams.

Lang worstelt dit seizoen - net als vorig jaar - met blessures. Nog geen een keer maakte de vleugelaanvaller de negentig minuten vol. Een basisplek heeft de voormalig speler van ook Feyenoord en Ajax ook niet, door concurrentie van onder anderen Malik Tillman en Ivan Perisic.