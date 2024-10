Noa Lang reageert op vraag Hans Kraay junior: 'Praat maar, ik scoor wel'

Noa Lang heeft voor de camera van ESPN gereageerd op zijn manier van juichen na de 2-0 tegen PEC Zwolle. De aanvaller van PSV hield na zijn doelpunt een shirt omhoog, met op de achterkant 9+1. Hij doelde daarmee op zijn recent uitgebrachte nummer Damage, samen met Ronnie Flex.

Lang zorgde in de veertigste minuut voor de 2-0 namens PSV, door de bal in de lange hoek te schuiven. “Ik zag dat die hoek open was. De keeper stond volgens mij niet zo goed. De verre hoek was helemaal vrij”, reageert hij bij ESPN.

Op de vraag van verslaggever Hans Kraay junior waarom Lang na zijn doelpunt een shirt met daarop rugnummer 9+1 omhooghield, antwoordt Lang: “9+1 is mijn rugnummer. Je hebt m’n liedje toch wel gehoord?” In zijn nummer met Ronnie Flex is één van de zinnen van Lang: “Je bent een 9+1 als m’n rugnummer.”

Kraay junior, die zegt dat hij het nummer van Lang wel heeft gehoord, wil vervolgens op serieuzere toon verder. “Even serieus… Waarom krijgen we na elke goal het circus Noa Lang?”, aldus de verslaggever. “Past bij mij”, reageert Lang. “Praat maar, ik scoor wel dan.”

Kraay vraagt zich vervolgens af of Lang niet normaal kan juichen. “Generatiekloof, denk ik”, aldus Lang. “Maar verder vind ik jou een topgozer.”

Lang miste een groot deel van vorig seizoen door een hamstringblessure. Inmiddels is hij weer helemaal terug.

“Ik voel me groeien. Het is de eerste keer in een jaar weer dat ik drie wedstrijden in een week heb gespeeld, dus ik had vandaag wel een beetje zware benen. Maar nu heb ik een weekje, en dan volgende week gewoon weer vlammen”, besluit de aanvaller.