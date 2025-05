PSV heeft zondagmiddag een sensationele comeback voltooid tegen Feyenoord. De Eindhovenaren kwamen in De Kuip binnen tien met 2-0 achter, maar knokten zich na rust volledig terug. Via twee late goals van uitgerekend Noa Lang, die de hele wedstrijd werd uitgefloten, pakte PSV drie punten: 2-3. Daarmee blijven de Eindhovenaren meedoen om de landstitel in de Eredivisie, terwijl nummer drie Feyenoord definitief lijkt afgeschud.

Van Persie koos op de linksbackpositie bij Feyenoord voor Gijs Smal, waardoor Hugo Bueno en Quilindschy Hartman op de bank zaten. PSV startte met Richard Ledezma op de rechtsbackpositie, maar Bosz kreeg al snel spijt van die beslissing en besloot al in de 26ste minuut om de niet helemaal fitte Sergiño Dest in te brengen in plaats van de tegenvallende Amerikaan.

Feyenoord kwam ongekend goed uit de startblokken. Al in de derde minuut kreeg Igor Paixão de eerste kans na slordig balverlies van PSV, maar zijn inzet werd gestopt door Walter Benítez.

Niet veel later volgde de 1-0. Doelman Timon Wellenreuther trapte een lange bal richting de Braziliaan, die doorbrak achter de defensie van PSV en met een stift over de uitkomende keeper scoorde. Het was zijn vijftiende treffer van het seizoen en de vierde assist ooit van een Feyenoord-keeper in de Eredivisie deze eeuw.

In de tiende minuut verdubbelde Feyenoord de voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Anis Hadj Moussa kwam de bal op de rechterflank bij Givairo Read, die via de binnenkant van de verre paal achter Benítez raak schoot. De jonge rechtsback, die als een komeet is doorgebroken in Rotterdam, tekende daarmee voor zijn tweede van het seizoen.

Bosz greep als vermeld in door Dest al snel in te brengen, waarmee PSV meer controle over de wedstrijd kreeg. Toch bleef Feyenoord gevaarlijk: Ueda kopte een voorzet over en kreeg vlak voor rust nog een kans, maar miste scherpte in de afronding. Aan de andere kant vroeg PSV vergeefs om een strafschop wegens vermeend hands van Ueda, maar Makkelie wuifde het weg. Met een 2-0 voorsprong voor Feyenoord gingen beide ploegen de rust in.

Direct na de hervatting liet Feyenoord opnieuw zien scherp uit de kleedkamer te komen. Ueda kreeg een vroege mogelijkheid bij een gevaarlijke counter, maar schoot ver naast. PSV kwam al snel in de tweede helft terug in de wedstrijd. In de vijftigste minuut kreeg Ivan Perišić de bal voor de voeten nadat Trauner en Hancko niet goed wisten uit te verdedigen. De Kroaat haalde vernietigend uit en bracht de spanning terug met de aansluitingstreffer: 2-1.

De bezoekers gingen daarna nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, met pogingen van Veerman, De Jong en opnieuw Tillman, die een vrije kopkans volledig verkeerd raakte.

In de 73ste minuut viel alsnog de gelijkmaker. Noa Lang kapte vanaf links naar binnen en haalde uit in de korte hoek. Wellenreuther zat er nog aan, maar kon de bal niet keren: 2-2. De Feyenoord-aanhang had het al niet op Lang, die na zijn treffer het thuispubliek provoceerde door op de boarding te klimmen met wijd gespreide armen, wat hem een bierdouche opleverde.

Lang kreeg vijf minuten voor tijd een vrije schietkans van dichtbij, maar verprutste de megakans door recht op Wellenreuther te schieten. In blessuretijd kreeg Read een rode kaart na een verkeerde terugspeelbal, waarbij de rechtsback van Feyenoord de doorgebroken Lang onderuit legde. Uit de vrije trap die volgde kopte De Jong op de lat, waarna Tillman de winnende voor PSV dacht binnen te tikken, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

PSV bleef jagen en in minuut 90+9 viel de bevrijdende 3-2. Een voorzet van Mauro werd ingetikt door Lang. Daarmee houden de Eindhovenaren de titeldroom in leven. Koploper Ajax trapte even later thuis af tegen NEC.