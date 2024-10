Noa Lang publiceert veelbesproken lied met Ronnie Flex: 'Die balliemoney stack ik als tetris'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die vrijdag zijn track met Ronnie Flex heeft uitgebracht.

In het lied, dat Damage heet, zitten verwijzingen naar de voetbalcarrière van de PSV’er. De lines ‘je bent een 9 plus 1 als mijn rugnummer’ en ‘die balliemoney stack ik als tetris’ komen voorbij. Lang bedoelt daarmee dat hij zijn voetbalinkomen spaart.

De dribbelaar was de afgelopen week al druk bezig met de promotie van het lied. Zo riep Lang tijdens de duels met AZ en Paris Saint-Germain Noano is de baddest in de camera. De PSV’er bracht eerder al de track 7k Op Je Feestje uit. Dat lied is inmiddels 11,6 miljoen keer gestreamd op Spotify.