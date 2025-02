Noa Lang begint te stralen na vraag over één specifieke club: 'De liefde die ik daar voelde...'

Er is een video opgedoken waarin Noa Lang na afloop van PSV - Juventus (3-1) een Belgische verslaggever te woord staat. In het interview wordt Lang gevraagd naar zijn tijd bij Club Brugge.

Woensdagavond was Lang zeer belangrijk voor de Eindhovenaren in het duel in de tussenronde van de Champions League. De vleugelaanvaller was aangever bij de 1-0 van PSV en bleef daarna ook een plaag voor de Italiaanse verdediging.

Na afloop werd Lang door een verslaggever met een Vlaams accent gevraagd of hij dinsdagavond naar de Champions League-wedstrijd tussen Atalanta en Club Brugge (1-3) heeft gekeken.

“Ja natuurlijk”, antwoordde de voormalig speler van het jaar van België. “Ik kijk oprecht bijna elke wedstrijd en dan leef ik ook gewoon echt mee.”

“Dat is gewoon echt mijn club. Ik kan het niet eens uitleggen. Het is de mooiste periode uit mijn carrière." Lang stond tussen 2020 en 2023 onder contract in Brugge.

De interviewer vraagt vervolgens aan Lang of de huidige periode, het succes met PSV, niet de mooiste periode uit zijn loopbaan is. “De liefde die ik daar kreeg… Ik weet niet of ik dat ooit nog ergens ga krijgen”, besluit de 25-jarige aanvaller.

Club Brugge is er net als PSV in geslaagd om de laatste zestien van het miljardenbal te bereiken. Over twee wedstrijden waren de Belgen met 5-2 te sterk voor Atalanta.