Noa Lang eert Abdelhak Nouri na fraaie goal bij PSG - PSV: 'Moest zo zijn'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die na zijn doelpunt tegen Paris Saint-Germain met een fraaie boodschap voor Abdelhak Nouri kwam.

Lang veroverde met PSV dinsdagavond een knap punt in het Parc des Princes. De Eindhovenaren hielden PSG in Parijs op een 1-1 eindstand. Namens de Nederlands regerend kampioen was de vleugelaanvaller trefzeker.

Instagram Noa Lang

De excentrieke vleugelaanvaller zocht op de rand van de zestien naar zijn rechterbeen, sneed zodoende naar binnen en schoot heel zuiver in de korte hoek: 0-1. Na afloop meldt hij zich met een foto in zijn verhaal.

Het is een schermprint van een voetbaluitslagen-app. Daarin staat dat Lang in minuut 34 zijn treffer noteerde. "Voor Appie, moest zo zijn", verwijst de PSV'er naar Abdelhak Nouri, die dat rugnummer droeg als speler van Ajax. Hij voegt een emoticon van een hartje toe aan de zin.

De aangever was Saibari, die ook een warme band onderhoudt met de familie Nouri. De middenvelder draagt bij PSV ook het rugnummer 34, tevens een verwijzing naar de 27-jarige Abdelhak.

Ook plaatste Lang een foto op zijn Instagram-pagina. "Damage in Paris", zette de aanvaller erbij. Het verwijst naar zijn nieuwe lied, 'Damage', die hij samen met rapper Ronnie Flex maakte en later uitbrengt.

Bij het vieren van zijn doelpunt refereerde Lang ook aan het nummer. "Noano is de baddest", riep hij in de camera's. "Het is gewoon een zin uit mijn nieuwe liedje", zei hij na afloop bij Ziggo Sport.