Noa Lang maakt bekend welke vier woorden hij in camera sprak na goal bij AZ - PSV

Noa Lang schept met een post op TikTok meer duidelijkheid over zijn handelen na het doelpunt tegen AZ (1-2 winst). De aanvaller van PSV maakte met zijn hand meermaals een 'praatgebaar' en sprak daarnaast vier woorden in de camera, zo blijkt nu.

Lang scoorde tegen AZ in de eerste helft door een rebound overtuigend binnen te schieten. Het 'praatgebaar' dat de linksbuiten van PSV vervolgens maakte met zijn hand, werd hem niet in dank afgenomen door het AZ-publiek.

Luuk de Jong maakte na afloop al duidelijk dat het juichen van Lang niet was gericht richting het publiek. "Dat zei Noa tegen me", aldus De Jong, die Lang wegtrok bij het juichen, op de persconferentie. "Wat het wel was? Dat weet ik niet, dat zou je aan hem moeten vragen."

Op TikTok post Lang een dag later een filmpje met wat beelden van zijn optreden tegen AZ. De muziek die daaronder staat is van zijn nummer Damage dat hij komende vrijdag uitbrengt samen met de bekende rapper Ronnie Flex. Lang maakt in de caption promotie voor het liedje.

Lang sprak een van zijn lyrics recht in de camera, zo blijkt uit het filmpje: "Noano is the baddest."