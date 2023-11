Noa Lang kraakhelder over taboe onder voetballers: ‘Dat is bullshit man!’

Dinsdag, 28 november 2023 om 11:06 • Laatste update: 11:05

Noa Lang vindt het opmerkelijk dat weinig profvoetballers publiekelijk durven te zeggen dat ze weleens gaan stappen, zo laat de 24-jarige aanvaller van PSV weten in de Pingelaars Podcast. De tienvoudig international van Oranje is zelf weinig meer te vinden in clubs, maar begrijpt niet waarom er een taboe heerst onder voetballers. Lang is van mening dat er meer is dan alleen voetbal.

Wanneer het onderwerp uitgaan ter sprake komt, stelt Lang één voorwaarde voor een goede stapavond. “Als ik uitga moet ik echt soppie (drinken, red.), anders kan ik net zo goed osso (thuis, red.) blijven.”

Voor Lang is het uitgaan veranderd sinds hij een bekende voetballer is, maar dat neemt niet weg dat hij kan genieten van een avondje stappen. “Stel je voor we worden kampioen, dan ga ik helemaal los hè?”

Met name gedurende het voetbalseizoen probeert Lang het uitgaan te vermijden. “Het is gewoon niets voor mij. Ik kan gewoon niet laat slapen en dan weer vroeg op. Dan ben ik gewoon een zombie man. Er zijn momenten dat ik wel ga, maar dat is op goede momenten. Heel af en toe. Dan ben ik ook niet weg te krijgen, als ik eenmaal echt soppie.”

Lang heeft er geen moeite mee om te zeggen dat hij weleens alcohol drinkt. “Ik ben niet die hypocriete boy die zegt dat hij geen alcohol drinkt. Als ik uitga, ben ik niet vies van een drankje.” Rapper en co-host Jack stelt vast dat er een taboe heerst rondom voetballers en alcohol. Lang wil daar niets van weten.

“Ik vind dat bullshit man!”, aldus de openhartige PSV’er. “Het is echt bullshit. Ik ben voetballer, maar ik ben ook mens en vader.” Lang is van mening dat voetballers buiten het veld meer vrijheid moeten hebben in hun doen en laten.

Memphis Depay

De Capellenaar ziet Atlético Madrid-aanvaller Depay als een goed voorbeeld van iemand die niets geeft om de mening van anderen. “Geloof mij, wat je over hem zegt boeit hem niet. Ik heb daar heel veel van geleerd. Nu ben ik blessa (geblesseerd, red.), zeg wat je wil, het boeit me niet. Praat maar, is goed. Ik hoor (begrijp, red.) Memphis echt man!”

Lang heeft al lange tijd een goede band met Depay. Als jeugdspeler bij Ajax keek hij al op naar de sterspeler van Oranje. “Hij is iemand die echt veel bezig is met de nieuwe talenten. Hij heeft mij gewoon veel geleerd en doet dat nog steeds. Vorige week appte hij mij ineens om te vragen hoe het met mijn hamstring is. Hij is echt een pure jongen.”