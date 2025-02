Noa Lang haalt genadeloos uit naar supporters van PSV: 'Wat zij doen is belachelijk!'

Noa Lang haalt genadeloos uit naar het publiek van PSV. De linksbuiten voelde zich tegen Willem II (1-1) totaal niet gesteund door de supporters en maakte in het veld al ruzie. "Ik vind dat je de ploeg moet steunen", aldus Lang voor de camera bij ESPN.

Lang maakte een fantastisch doelpunt tegen Willem II, maar weigerde uit onvrede te juichen. In plaats daarvan stak hij een vinger voor de mond. Lang wil aanvankelijk niets zeggen over het incident. "Dat hoef ik niet te vertellen."

Een paar minuten na zijn goal kreeg Lang het opnieuw aan de stok met de fans van PSV, toen hij onbedoeld een hoekschop weggaf. Als de aanvaller geconfronteerd wordt met dat incident, loopt hij leeg. "Ik vind dat je de ploeg moet steunen. We hebben het even zwaar. Van wat zij doen gaan we niet beter spelen."

Lang voelt 'totaal geen wisselwerking' met het publiek. "Dat vind ik jammer. Er zijn altijd mensen die zij zien als gebeten hond. Dat vind ik jammer. Blijkbaar werkt dat zo."

Het draait voor geen meter bij PSV, erkent Lang. "Wij spelen op dit moment niet goed, maar dan heb je het publiek nodig. Het is ook vaak dat we goed spelen en het publiek niet horen."

Lang roept het publiek op om in moeilijke tijden achter de ploeg te blijven staan. "Anderhalf jaar hebben we goed gespeeld, nu is het anderhalve maand kut, dan hebben we ze nodig. Dan is het heel negatief, dat vind ik heel jammer. Dan is het gelijk fluiten. Blijkbaar werken deze fans zo."

Lang vindt de houding van het publiek 'belachelijk'. "Dat is iets dat in het team ook leeft, dat vindt het hele team. Ik vind dat wij meer krediet verdienen. Blijkbaar kunnen zij beter voetballen dan wij."

Er is werk aan de winkel voor PSV, weet Lang. "We moeten opstaan op het veld, maar ik vind dat het publiek het ook beter moet doen. We hebben ze nodig. We zijn één club. Dan vind ik het jammer dat het een heel negatief publiek is."