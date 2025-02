PSV incasseert tegen Willem II nieuwe, gigantische dreun in titelstrijd met Ajax

PSV heeft zaterdagavond ontzettend dure punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz kwam tegen Willem II moeizaam voor de dag, maar kwam na een uur wel op voorsprong via een schitterende goal van Noa Lang. Willem II knokte zich in de 83ste minuut echter naar een punt via een goal van Mickaël Tirpan: 1-1. PSV heeft met twee wedstrijden meer gespeeld dan Ajax een voorsprong van drie punten.

Bij PSV maakte Tyrell Malacia zijn debuut in de basis. Bosz besloot om Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Ismael Saibari en Ivan Perisic te sparen met het oog op het Champions League-duel van woensdag met Juventus, waardoor er basisplaatsen waren voor Adamo Nagalo, Armando Obispo en Noa Lang. Bij Willem II kwam Kyan Vaesen in het elftal in plaats van de geschorste Jeremy Bokila.

De eerste dreiging kwam in de achtste minuut van Willem II. Amar Fatah kreeg echter geen kracht achter zijn kopbal van dichtbij. Pas een kwartier later volgde de eerste serieuze doelpoging van PSV. Een goede voorzet van Malacia bereikte Luuk de Jong, die over kopte.

PSV kwam in de 34ste minuut ontzettend goed weg, toen Tirpan na een diepe pass zomaar een-op-een kwam met Walter Benítez. Tirpan schoof de bal echter ver voorlangs. Enkele minuten later kreeg PSV een enorme kans, maar raakte Johan Bakayoko de bal volledig verkeerd met het hoofd.

Bosz leek ontevreden en bracht binnen het uur vier nieuwe spelers, onder wie Ivan Perisic. De Kroaat leverde één minuut na zijn entree een uitstekende voorzet af op Lang, die de bal ineens uit de lucht schitterend binnenschoot in de linkeronderhoek: 1-0. Lang juichte niet en stak in plaats daarvan een vinger voor zijn mond. De harde kern van PSV

In de 72ste minuut probeerde Lang het nog eens, ditmaal van een meter of zeventien. Doelman Thomas Didillon-Hödl kon het harde schot van Lang wegtikken. Willem II bleef erin geloven en forceerde in de 83ste minuut een gelijkmaker. PSV-invaller Wessel Kuhn liet zich te kijk zetten door Tirpan, die opnieuw over rechts doorbrak, net als in de eerste helft. Ditmaal wist de vleugelspeler oog in oog met Benítez wél binnen te schieten: 1-1.

PSV heropende de jacht op een treffer. Til kreeg de beste kansen. De aanvallende middenvelder tikte uit een voorzet van Saibari over en werd in blessuretijd aan het werk gezet door De Jong. Til had ruimte voor een schot met links, maar raakte de bal helemaal verkeerd.