Noa Lang maakt via duidelijk gebaartje ruzie met eigen supporters van PSV

Noa Lang heeft zaterdagavond opnieuw de spotlights opgeëist in het Philips Stadion. De linkeraanvaller van PSV maakte tegen Willem II (1-1) een schitterend doelpunt, maar juichte niet. In plaats daarvan ging Lang de strijd aan met de harde kern van PSV.

Het draaide andermaal stroef bij PSV, dat via een fantastisch doelpunt van Lang na een uur spelen wel de leiding nam. De linksbuiten van PSV werd bereikt via een goede voorzet van Ivan Perisic en schoot die ineens uit de lucht prachtig in de linkeronderhoek.

Lang was duidelijk niet tevreden over de support die hij zaterdag van het PSV-publiek kreeg, want na zijn schitterende goal volgde geen celebration. In plaats daarvan stak Lang slechts een vinger voor de mond.

Dat vingertje werd Lang niet in dank afgenomen door de harde kern, die het enkele minuten later opnieuw aan de stok kreeg met de aanvaller toen hij onbedoeld een hoekschop weggaf. Opnieuw stak Lang, zichtbaar gepikeerd, een vinger voor de mond.

Tot overmaat van ramp voor Lang en PSV maakte Willem II vlak voor tijd gelijk, waardoor de Eindhovenaren hele kostbare punten verspeelden in de titelstrijd met Ajax.

Overigens was in blessuretijd ook ploeggenoot Guus Til ontevreden over het publiek. De middenvelder kreeg na een gemiste kans een negatieve reactie van de supporters en schreeuwde: "Wat nou?!"

Na de wedstrijd haalde Lang voor de camera van ESPN genadeloos uit naar het publiek van PSV.